휴게소 정차한 승용차 고속도로 진입…6명 부상
입력 2025.08.24 (21:51) 수정 2025.08.24 (22:00)
어젯밤 9시 10분쯤 논산시 벌곡면 호남고속도로 대전 방향 벌곡휴게소 부근에서 차량 5대가 부딪혀 6명이 다쳤습니다.
경찰은 한 승용차 운전자가 고속도로 휴게소 주유소에 차를 세우고 자리를 비운 사이, 기어가 중립 상태에 있던 승용차가 고속도로로 굴러 내려가 연쇄 추돌 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.

이연경 기자 yglee@kbs.co.kr이연경 기자의 기사 모음
