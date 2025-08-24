‘윤석열 지명’ 인권위 김종민 비상임위원, 자진 사퇴 7개월만에 면직

국가인권위원회(인권위) 김종민(법명 원명) 비상임위원이 사직서를 제출한 지 7개월 만에 면직됐습니다.



인권위는 이재명 대통령이 그제(22일) 김 비상임위원의 사직서를 수리했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.



김 비상임위원은 2022년 11월 윤석열 전 대통령의 지명·임명으로 인권위원 임기를 시작했으며, 지난 1월 김용원 상임위원이 주도한 ‘윤석열 전 대통령 방어권 안건’ 발의에 동참해 논란이 일자 사직서를 냈습니다.



인권위는 조만간 대통령 지명 몫의 후임 선출을 위한 후보추천위원회(후추위)를 열 계획입니다.



후추위는 대통령실 지명 3명, 대한변호사협회 지명 1명, 시민사회 지명 3명 등 총 7명으로 구성됩니다.



후추위는 후보자 서류를 검토하고 면접한 뒤 복수의 후보자를 골라 대통령실에 올리고, 이 대통령은 이 중 1명을 지명합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한불교조계종 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!