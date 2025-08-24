사회

‘윤석열 지명’ 인권위 김종민 비상임위원, 자진 사퇴 7개월만에 면직

입력 2025.08.24 (21:55)

국가인권위원회(인권위) 김종민(법명 원명) 비상임위원이 사직서를 제출한 지 7개월 만에 면직됐습니다.

인권위는 이재명 대통령이 그제(22일) 김 비상임위원의 사직서를 수리했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.

김 비상임위원은 2022년 11월 윤석열 전 대통령의 지명·임명으로 인권위원 임기를 시작했으며, 지난 1월 김용원 상임위원이 주도한 ‘윤석열 전 대통령 방어권 안건’ 발의에 동참해 논란이 일자 사직서를 냈습니다.

인권위는 조만간 대통령 지명 몫의 후임 선출을 위한 후보추천위원회(후추위)를 열 계획입니다.

후추위는 대통령실 지명 3명, 대한변호사협회 지명 1명, 시민사회 지명 3명 등 총 7명으로 구성됩니다.

후추위는 후보자 서류를 검토하고 면접한 뒤 복수의 후보자를 골라 대통령실에 올리고, 이 대통령은 이 중 1명을 지명합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한불교조계종 제공]

