[더 보다] 송전탑 딜레마 - AI 시대의 전력망

유승훈 교수 / 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과

인류는 전력 수요가 무한정 늘어나지 않을 거라고 생각했습니다. 그런데 5년 전부터 새로운 세상이 열린 겁니다.



박종배 교수/건국대학교 전기전자공학부

이 송전망 부분은 과거 지속적으로 건설이 지연돼 왔습니다. 그러다 보니까 (전력) 동맥경화가 걸려있는 상황이죠.



송전탑 예정지 주민.1

그렇게 송전탑이 또 들어온다면 이건 말이 안 되는 소리지.



송전탑 예정지 주민.2

왜 강원도민은 그런 지장을 받아야 하고 서울‧경기도 사람들은 여기 있는 전기를 끌어다 쓰느냐고요. 그건 불공평한 거예요!



강삼종 / SK브로드밴드 AIDC 운용 1팀장

저희가 천장 이상의 (엔비디아) B200 GPU를 하나의 클러스터로 구축함으로써 지금까지 국내에서 경험하지 못했던 수준의 연산 성능을 제공할 수 있게 됐습니다. 앞으로 국내 AI 모델 개발의 범위와 속도가 크게 확대될 것으로 기대하고 있습니다.



강삼종 / SK브로드밴드 AIDC 운용 1팀장

AIDC는 전력 소모가 큰 GPU를 대량으로 사용하고 있습니다. 그만큼 전력 사용과 발열이 크다고 보시면 될 것 같습니다.



유승훈 교수 / 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과

우리가 알고 있는 AI 데이터센터는 대부분 판교 등 수도권에 입지하고 있습니다. 여기서 전기 수요가 계속해서 증가하고 그런데 발전소는 주로 호남 영남, 강원에 집중돼 있습니다. 그러니 송전망이 필요할 수밖에 없는 상황이고요



유승훈 교수 / 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과

사실, 내가 쓰지도 않는 전기의 공급을 위해서 내 집 앞에 송전탑을 건설하는 걸 좋아할 분은 아무도 없을 겁니다.



얼마 전에 정년퇴직했어요. 조용히 공기 좋은 데서 노후를 이렇게 보내려고 주변을 물색하다가 결국 집을 짓게 됐죠.



최종채(61) / 마을 주민

특히 날이 흐리거나 비가 오거나 이럴 때는 소리가 아주 무서워요. 우리 집사람이 몸도 안 좋고 그래서 요양차 격리하면서 여기 이사 왔는데 아주 되게 불편해요.



최종채(61) / 마을 주민

사람이 심리적으로 송전탑이 이렇게 가까이 있으면, 전자파네 뭐니, 이게 의학적으로 증명은 됐는지 안 됐는지 몰라도 솔직히 위험스러운 게 있거든요.



최종채(61) / 마을 주민

(사람들이) 여기 안 오려고 해. 거꾸로 우리가 여기를 팔고 다른 데 더 좋은 데로 나가고 싶어도 이제 땅도 팔리지도 않아. 이거 참 아주 난감해요. 어디다 얘기할 수가 없고



이민영(75) / 안성시 금광면 노인회장

그렇게 송전탑이 또 들어온다면 이건 말이 안 되는 소리지. 금광면 전체 주민이 일어나서 쫓아내야지. (건설) 못 하게.



김봉오 / 안성시 원곡면 송전선로대책위원장

우리 시가 ‘송전선로 터미널’, ‘송전선로의 거점’으로 인접 시군에 전력을 계속 공급하고, 앞으로 이렇게 새로운 송전선로가 계속 생긴다면 안성시가 아니라 ‘송전탑 시’가 될 것입니다.



김문정 / 동서울변전소 앞 거주

저희 아파트가 지금 여기고요. 바로 뒤에 보이는 게 변전소, 그리고 (아이) 초등학교가 얼마 떨어지지 않아서 저쪽에 바로 있고요.

저게 증설이 될까 봐 피가 마르고, 반대를 하지 않을 수가 없어요. 아이 키우는 엄마로서. (한전은) 안전하다. 집 안에 있는 냉장고가 더 전자파가 높다 이렇게 논리를 펼치더라고요. 재산권은 물론이고 환경권, 애들 생활권 모든 걸 다 지금 침해받는 거거든요.



한국전력 측: 수치가 날마다 같은 건 아닙니다. 조금씩 수치는

기자: 예. 0.08... 기준치에 비해서 얼마나 낮은 수준인 거예요?

한국전력 측: (가정용) 냉장고 같은 경우에는 0.2에서 2.0 마이크로테슬라정도 나오는데요.

기자: 변환소가 들어온다면 여기에서 소폭 올라갈 수는 있다?

한국전력 측: 예. 올라갈 수는 있지만 그 수치는 많이 올라가지는 않는다.



김은경 / 동서울변환소 증설반대 공동비대위원장

여기(변전소)에서 반경으로 했을 때 아파트 19개 단지가 있고 4만 명이 살고 노인들도 많이 사시고, 그럼 이분들은 다른 환경보다 더 민감한 지역이라고 보시면 되는데 이런 지역에다가 이거(변환소 증설)를 해도 된다. 그냥 무조건 안전하다? 주민들은 도저히 이해할 수 없는 상황입니다.



이현재 / 하남시장

소통을 통해서 주민들의 동의를 받아 가는 노력을 대폭 하는 게 필요하다고 생각합니다.



송상철 / 한국전력 HVDC 건설본부 부장

동서울변환소를 증설하는 계획은 변경이 될 수가 없는 상황입니다.



한상덕 / 홍천군 남면 시동4리 이장

솔직히 얘기하자면 철탑이 지나가면 지대(땅값)가 우선 떨어집니다. 그런 부분들 때문에 문제가 많았고, 전자파가 아무래도 나오지 않느냐, 그리고 수도권으로 가는 전기가 왜 이리 지나가느냐...



한상덕 / 홍천군 남면 시동4리 이장

(한전과) 어느 정도 소통이 되다 보니까 주민들 일부에서 이 정도 선이면, 어느 정도 보상이 되면 합의를 해주는 게 옳지 않겠느냐 그런 분위기가 서서히 생겼었어요.



박종배 교수 / 건국대학교 전기전자공학부

소통하고 열리면 저는 더 빨리 갈 수 있다고 보거든요. 거기에 적절한 보상까지 합치면 과거와는 다른 모습을 보여줄 수 있다라고 저는 생각하고 있습니다.



이영자(71) / 홍천군 남면. 송전탑 최근접 거주자

피해 보는 사람은 여기(송전탑 인근) 사람인데, 뭐 혜택 본다고 하니까 저 아랫동네 사람은 다 그냥 찬성하고, 아휴 마음이 불안해서...



김동자(69) / 홍천군 남면

많아요. 여전히 반대하는 사람 많아요! (수도권 전기를 위해서) 강원도민이 왜 희생해야 하고 왜 불편을 겪어야 하고 속상해야 하냐고요. 절대 아니에요. 이거는.



홍천군 주민 / 음성 변조

보상금도 그렇고 난리가 났지. 동네에서. 서로 고소하고 난리야. 동네가 쑥대밭이 됐어.



유승훈 교수 / 서울과기대학기술대학교 미래에너지융합학과

한전이 제대로 주민들을 설득하고 충분한 정보를 제공하면서 합리적으로 활동하는지를 중앙정부가 감시함과 동시에 협의체를 만들어서 운영하는 그런 과정이 필요하고요.



박종배 교수 / 건국대학교 전기전자공학부

(한전의) 인력이 한정돼 있는 상황에서 지역 주민과의 스킨십이라든지 소통 이런 부분들이 상당히 제한적으로 될 수밖에 없잖아요. 그래서 민간이 역할을 할 수 있는 부분은 민간이 역할을 하고



"울산에서 열린 AI 데이터센터 출범식에 참석한 이재명 대통령은 지방 경제의 새로운 희망이라며 각별한 의미를 부여했습니다.”



박종배 교수/건국대학교 전기전자공학부

우리나라 전기요금은 전국적으로 동일합니다. 전 세계적으로 찾아보기 힘듭니다. 공급지 인근으로 신규 데이터센터가 가면 수도권에 있는 것보다 전기요금을 더 싸게 줘야 하고



임태섭 팀장 / 산업통상자원부 전력계통혁신과

정부에서는 에너지가 풍족한 지역으로 산업을 이동하는 것이 송전선로 건설의 부담도 줄이고, 지역경제 육성에도 도움이 된다고 판단하고 있습니다.



임태섭 팀장 / 산자부 전력계통혁신과

그간 지역사회에 대한 보상이 저희가 미흡하다고 판단해서 올해 9월 말 시행되는 국가전력망 특별법에는 많은 보상과 지원을 담는 것으로 추진하고 있습니다.



박종배 교수 / 건국대학교 전기전자공학부

(앞으로) 송전선로를 지금 있는 것만큼 또 확장해야 하고 그러면 전국에서 똑같은 문제가 발생하게 되고...이 문제를 우리가 본격적으로 고민하고 솔루션을 사회가 내놔야 안정적이고 경제적이고 친환경적인 전기 에너지를 우리가 사용할 수 있게 되는 거죠.



우리의 일상을 움직이는 전기. 전력 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.최근 인공지능 개발 경쟁이 더해지면서 막대한 전력이 필요해졌습니다.발전소를 더 지어야 하는 걸까. 그보다 시급한 과제가 있습니다.부족한 송전망을 늘리려면 더 많은 송전탑이 들어서야 하는데, 그 과정에서 갈등이 끊이지 않습니다.갈등 관리 없이는 원활한 전력 공급이 어려운 현실. 해법은 없을까요?SK텔레콤이 지난해 구축한 인공지능 데이터센터. ‘구독형 GPU 서비스’를 위한 핵심 설비입니다.정부와 기업, 연구기관이 비싼 GPU를 직접 구매하지 않고도 사용료만 내면 가상공간에서 고성능 GPU를 저렴하게 이용할 수 있게 한 겁니다.고성능 연산을 위해 서버를 쌓아 올린 선반마다 최신 GPU가 여러 대 장착됐습니다.이런 선반 하나가 쓰는 전력은 일반 데이터센터의 10배. 탁월한 성능을 제공하는 만큼 더 많은 전력이 필요한 겁니다.그래서 인공지능 데이터센터를 ‘전기 먹는 하마’라고도 부릅니다.인공지능 생태계가 확장할수록 안정적인 전력 공급에 대한 우려는 더 커지고 있습니다.산업통산자원부는 국내 데이터센터에서 소비하는 전력만 올해 8.2TWh(테라와트시)에서 5년 뒤엔 18테라와트시로 2배 넘게 증가할 것으로 보고 있습니다. 1테라와트시는 대형 원전 한 기가 한 달 반 동안 생산하는 전력량입니다.그런 데이터센터의 60% 이상이 집중된 수도권 전력망엔 빨간불이 켜졌습니다.필요한 전력을 충당하려면 발전소를 더 짓거나 다른 지역에서 끌어와야 합니다.국내 발전설비용량은 최대전력소비량에 비해 여유 있는 상황입니다.하지만 부족한 송전망 때문에 필요한 곳에 전력을 보내지 못하는 경우가 많습니다.경북과 충남, 강원도처럼 발전소가 몰린 지역은 전력 생산량이 소비량보다 훨씬 많습니다.남는 전력을 다른 지역으로 보내지 못하면 결국 발전량을 줄일 수밖에 없습니다.이는 생산과 동시에 소비돼야 하는 전기의 속성 때문인데, 실제로 동해안 일부 발전소들은 가동률이 10%대에 머물고 있습니다.일부러 생산하지 않는 전력은 사실상 버려지는 것과 같습니다.송전망 확충이 시급하지만, 전자파 피해와 재산권 침해를 우려하는 지역 주민과 지자체 반발 속에 속도를 내기가 어렵습니다.최종채 씨는 9년 전 은퇴를 앞두고 경기도 안성의 한 마을에 정착했습니다.그런데 1년 전, 머리 위로 34만 5천 볼트의 전기가 흐르는 고압송전탑이 들어섰습니다.불편함은 소음에서 시작됐지만, 이젠 전자파에 대한 불안이 더 큽니다.최 씨는 땅값 하락 등 재산권 침해도 호소했지만, 연 40만 원가량의 전기요금 지원 외에 별다른 보상은 없었습니다.피해 보상 요건에 해당하지 않는다는 게 이유였습니다.최근 송전탑이 추가로 건설된다는 소식에 지역사회가 술렁이고 있습니다.한국전력이 용인 반도체 국가산단 등에 전력을 공급하기 위해, 200여km 구간에 450여 기의 송전탑을 더 세우기로 한 겁니다.안성시와 시민들은 이미 많은 변전소와 송전탑이 있다며 강하게 반발하고 있습니다.경기 하남시의 감일지구.동해안과 수도권을 잇는, 국내에서 가장 긴 280km 직류송전망의 종점입니다.이곳엔 동서울변전소가 들어서 있는데, 직류로 전송된 전기를 교류로 바꾸는 변환소 증설이 예정돼 있습니다.이 같은 한전의 계획에 전자파 피해 등을 우려한 주민들이 반발하고 나섰습니다.반면, 한전은 전자파 발생이 미미한 직류송전의 특성상 안전하다는 점을 거듭 강조합니다.그럼에도 주민들의 불안은 여전합니다. 전자파에 장기간 노출돼도 괜찮을지, 걱정되기 때문입니다.주민들 반대에 하남시도 추가 협의가 필요하다며 변환소 증설 인‧허가를 보류했습니다.행정소송에선 한전이 승소했지만, 하남시는 여전히 허가를 내주지 않고 있습니다.수십 년째 반복되는 이런 갈등은 어떻게 해소해야 할까.역설적으로, ‘동해안~수도권 송전선로’에서 해결의 실마리를 찾은 사례가 있어 주목됩니다.선로 마지막 관문인 하남시에서 제동이 걸리기 수년 전부터, 송전탑이 지나가는 79개 마을에서도 주민 반발이 거셌습니다.사업이 6년 넘게 지연돼 오다 지난 5월, 한전은 경과지 마을의 동의를 모두 얻었다고 밝혔습니다.극적 합의를 이룬 비결이 뭘까.취재진은 마지막까지 반대했던 강원도 홍천군을 찾아가 봤습니다.반발에 부딪혀 고심하던 한전은 주민과의 소통을 강화했습니다.직원들이 수시로 주민과 소통하며 신뢰를 쌓았고, 거듭된 협의를 통해 송전탑 위치 일부를 조정하거나 생활안정지원금 등을 제공하며 주민 동의를 이끌어냈습니다.끈질긴 설득과 실질적인 보상이 효과적이었다는 평가가 나옵니다.후유증은 아직 남아 있습니다.주민들 사이엔 감정의 골이 깊어졌고, 반대표를 던진 주민들의 불만은 여전히 가시지 않았습니다.주민과 소통하겠다며 한전이 마련한 ‘어울림 쉼터’에서도 불만의 목소리가 터져 나옵니다.피해 보상 범위와 금액을 놓고 이웃 간 법적 다툼도 계속되고 있습니다.내재된 갈등은 공사 진행 과정에서 언제든 다시 불거질 수 있습니다.갈등 조정 비용이 증가하면 전기요금 상승 요인이 될 수 있어, 정부가 직접 중재에 나서야 한다는 지적이 나옵니다.갈등관리에 전문성이 있는 민간의 참여도 고려할 만합니다.SK그룹이 미국의 아마존웹서비스와 협력해 울산 미포산업단지에 유치한 국내 최대 규모의 AI 데이터센터.인근 발전소에서 안정적으로 대규모 전력을 공급받을 수 있다는 점이 가장 큰 장점으로 꼽힙니다.장기적으론 이처럼 수도권 전력 수요를 지방으로 분산해야 한다는 지적이 많습니다.그러려면 정부가 기업의 지방 투자를 유도해야 하는데, 세제 혜택이나 전기요금 차등제 같은 구체적인 방안들이 거론됩니다.정부는 우선 전기요금 차등제 도입을 추진하고 있습니다.전기 생산지엔 요금을 낮춰주고, 먼 거리에서 전기를 끌어다 쓰는 지역엔 요금을 높이는 방식입니다.전기료 절감 효과를 보려는 기업이 공장을 지방으로 이전한다면, 지역 불균형 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.정부는 이와 함께, 송전선이 지나는 지역의 주민이 오랫동안 요구해 온 보상 강화 방안도 고민하고 있습니다.주민 수용성을 높이는 일은, 안정적인 전력망을 구축하기 위한 ‘선결 조건’이 됐습니다.전기는 계속, 충분히 흘러야 하지만 그 아래에 사는 사람들의 삶도 지켜져야 한다는 말입니다.주민들의 근심을 타고 흘렀던 전기는 상생의 전기로 거듭나야 할 때입니다.#전기 #전력 #송전탑 #발전소 #AI #인공지능 #데이터센터 #반도체 #엔비디아 #GPU #SK #에너지고속도로 #이재명 #산업부 #폭염 #기후변화 #님비 #혐오시설 #갈등 #보상 #주민수용성 #밀양사태취재:임주현촬영:조선기, 강우용, 설태훈, 김재환편집:최민경그래픽:장수현리서처:김아연조연출:심은별, 이민철