[더 보다] 사장님 울리는 ‘목소리’ - 노쇼 사기

처음에 대통령 선거. 그때가 언제였나요? 4월인가 6월. 그때 맞아요. 6월 그쯤에 이제 국회의원이라고 식사 오신다고 그래서. 되게 좋았죠. 국회의원이 오고, 또 유명하신 분이고 하니까. ‘안녕하세요. 저 무슨 국회의원 비서입니다’ 뭐 이렇게 이름까지 다 말씀하시더라고요.



허위 예약을 하고, 양주나 와인 등 고급술을 대리 구매해 달라며 특정 계좌에 입금을 유도하는 방식.

<강재윤/숙박 업소 운영>

선거 전에 이제 의원님들이랑 묵을 방이 필요하다고 해서. 저한테 방 8개를 2박으로 해서 예약을 좀 해달라 하면서 문자로 연락이 왔었어요.



브리오슈 브르고뉴... 이름도 보면 부르기뇽 프랑스 요리들 엄청 고급진 요리들 같았어요. 식사는 준비해 드릴 수 없다고 하니까 자기네들이 아는 업체가 있다고 해서, 1인당 40만 원인가 60만 원 해서, 240만 원 돈을 요구하더라고요.



<실제 노쇼 사기범 통화 녹취>

“네 저희 순환기 내과라고 명함도 보내드렸습니다. 사장님. (순화기 내과?) 000교수님이랑 다 같이 가실 겁니다.



저희가 마지막 마지막에 오픈할 거여 가지고 저희 이제 교수님이랑 인턴들 이렇게 해서 마지막에 좀 먹을 수 있도록 하고, 저랑 다른 사람들은 가게에 있는 소주나 맥주 이렇게 해서 먹을 겁니다.”



부산 음식적 사장님

이제는 (대학병원) 과장이라 하니까 또 대학병원이라 하고 그냥 넘어간 거지. 너무 부드러워서 안 넘어가려야 안 넘어갈 수가 없는.

Q. '노쇼 사기' 등장 배경은?



A. 표창원/ 표창원범죄과학연구소 소장

자영업자들께서 너무 힘드시니까 언제든 ‘누군가가 단체로 와서 회식하겠다’ 이러면 당연히 ‘그것을 받아들이고 싶다’라는 그런 기대가 형성되어 있고요.



반대로 잠재적인 사기꾼들 범죄자들 입장에서는 ‘자기를 드러내지 않고 검거될 위험을 낮추면서 전화만 걸면 얼마든지 범행에 성공할 수 있겠구나’라는 그런 상황 요인이 발생하게 됩니다. 그러다 보니까 여러 가지 다른 형태들의 사기 중에서 최근에는 자영업자 대상으로 한 노쇼 사기가 등장하게 된 것이죠.



Q. 다른 사례들은?



A. 손수호/ 변호사

이제 가장 신뢰할 수 있는 게 공공기관이죠. 이런 공적인 기관을 들먹이는데요. 예를 들어 중앙정부 부처뿐만 아니라 지자체에도 이야기합니다. 뭐 정치인이나 정당도 여기에 포함될 수 있겠고요.



그리고 최근에 굉장히 좀 충격을 받은 게 있는데 이제 군부대 사칭을 넘어서 경찰서 회식까지 얘기합니다. 설마 사기꾼이 경찰서를 가지고 사기를 치겠느냐 이렇게 얘기를 하는데 그만큼 사기꾼들 입장에서는 ‘이거 안 걸린다, 나는 걸리지 않는다’ 이런 확신을 가지고 하는 범죄죠.





Q. 노쇼 사기 피해 규모는?



A. 손수호/ 변호사

올해 상반기 그러니까 2025년 1월부터 6월까지 신고된 건수가 무려 2천여 건에 달합니다. 굉장히 많죠. 그리고 피해액도 충격적인데요. 250억 원에 달합니다.



Q. 사기범들이 사장님을 노리는 방식은?



A. 표창원/ 표창원범죄과학연구소 소장

다섯 단계에 걸쳐서 그 심리 기술이 작용합니다.



첫 번째가 개연성입니다. 그러니까 ‘최근에 선거가 있었다’ 또는 ‘스포츠 경기가 있었다’ 아니면 ‘단체 무슨 회식할 만한 거리가 있다’ 주변에 관공서나 이 개연성을 첫째로 이용합니다.



두 번째는 기대 이익이에요. 내가 만약에 이 예약 요청 전화를 수락하면 매출이 이만큼 늘어나고 힘들었던 부분이 해결되고 연상하고 상상하도록 만듭니다.



세 번째는 선택권이에요. 사장님이 이 예약을 받으실 수도 있고 거절하실 수도 있습니다. 당신은 선택입니다. 그럴 경우에 의심이 덜 가는 거죠.



그다음에 이제 경쟁과 포모 증후군이라는 심리적 기술이 들어가는데요. 내가 거절하면 다른 곳으로 갈 겁니다.

그때 이제 포모 증후군이라는 것이 피어 오브 미싱 아dnt(Fear of Missing Out)이라고 하거든요. 남들은 이익을 보는데 나 혼자 이익을 못 보고 거기서 빠진다. 이건 사람이 견딜 수 없는 그런 심리적인 힘을 발휘합니다.



여기에 마지막으로 후광 효과가 작용합니다. ‘혹시’라는 마음이 조금이라도 남아 있는데 알고 있는 연예인 유명인 관공서, 대기업 군부대 이러한 이름만으로도 이미 그 뒤에 있는 후광이 딱 작용하면서 믿음이 갈 수밖에 없는 거죠.



<한희주/광주경찰청 수사2계장>

(검거한 조직에서) 200대가 넘는 ‘변작 중계기’가 운영됐고, 거기에 끼워져 있는 유심칩이 1천여 개가 확인이 됐습니다. 그러니까 휴대전화 번호가 한 1천여 개 확인이 된 거죠.



변작 중계기가 명의자가 있습니다. 그 명의자가 쭉 확인을 해보면 주로 해외 동남아 쪽 사람들 명의가 많이 확인되는 걸로 봐서는 해외 조직이 관련돼 있다고 보고 있습니다.



(보이스피싱의 약간 진화?) 시나리오가 바뀌었다고 보고 있습니다. 진화된 수법 진화라고 표현하면 좀 그렇지만 시나리오가 좀 바뀌었다.



<한희주/광주경찰청 수사2계장>

(그런데 전화를 들어보니까 완전 청산유수더라고요) 저희도 들어봤는데요. 최초의 보이스피싱이 유행했을 때 중국인이나 조선족 그런 말투는 지금 보이스피싱에서는 거의 찾아볼 수가 없고요. 대부분이 한국인들이 내국인을 상대로 범행을 저지르는 것으로 그렇게 보이고 있습니다.



<노쇼 사기 조직원 실제 통화>



어차피 소방도 우리 사무실 금방 한 지 얼마 안 돼요. 이제 두 달 반 돼요.



(그럼, 그거는 소방 물품 구매하는 척하는 건가요? 기사에서 본 것 같은데.) 네...



(사무실에 있는 사람들은 다 한국 사람들이에요?) 네. 다 한국인들이야. 사장은 중국 사람인데 다 실장부터 부장부터 다 한국분들이에요.



(팀장님께서는 제가 말투 들었을 때 한국 분은 아니신 것 같은데. 어디 분이세요?) 저 중국 교포예요.



사장은 중국인, 그 밑으로는 한국인들로 구성돼 있다는 보이스피싱 조직.



(사실 제가 KBS 취재진인데요.) .... 네?

(저희가 사실 KBS 취재진인데요) 네...



(사기 대본을 바꾸신거예요?) ..... 안 들려요.



<보이스피싱 조직원 실제 통화>



이거 사무실 오시면요. 매뉴얼이 다 있어요. 멘트도 있고요.



(사실 KBS 취재진인데요. 근데 이 노쇼 사기를 하는 보이스피싱 조직이 있다고 그렇게 들었어요.)



노쇼 사기는요. 네. 노쇼는 군부대 사칭이잖아요. 머리 좋은 애들이 그걸 계속 개발을 하는데. 계속 진화가 돼요. 계속 엄청나게. 그러니까 우리도 그 대본을 받아보면 깜짝 놀라 이렇게 이런 시나리오? 그래 오케이 이거 해보자. 테스트해 보자 해서, 진행하면 돈 바로 입금해 주고. 시나리오 사자.



<이광엽 아나운서>

이렇게 ‘사기 수법은 계속해서 고도화되는데 피해자 구제 제도는 제자리다’라는 지적이 많이 있습니다.



<손수호/변호사>

매우 어렵죠. 간혹 아주 하부에서 움직였던 그런 이제 가담자들을 잡는 경우들은 있습니다만, 그들의 경우에는 사실 돈을 내놓고 싶어도 돈이 한 푼도 없는 경우가 많습니다. 그러다 보니까 잡았다 하더라도 형사 처벌은 가능해도 민사적으로 배상은 되지 않는 경우가 많아요. 결국 이런 것들 모두 다 이런 범죄의 특성이 되겠고요. 또한 피해자들이 두 번 세 번 더 큰 고통을 겪게 만드는 요소가 되는 거죠.



<표창원/표창원범죄과학연구소 소장>

사기 범죄는 결코 피해자 책임이나 탓이 아닙니다.



100% 가해자의 책임입니다.



또 중요한 것이 사기 피해는 특정한 연령, 특정한 사람 특성 혹은 직업에 종사하는 분들만 당하는 것이 아닙니다.



누구든지 당할 수가 있습니다. 심지어 보이스피싱 피해자 중에는 제가 아는 사례 중에 현직 경찰관도 있고 현직 검사도 있고 현직 판사도 사기 피해를 당한 적이 있습니다.



결코 피해자 탓 피해자 책임이 아니라는 거 잊지 마셨으면 좋겠습니다.



지난해 식당을 연 김정건 사장님.단골손님이 하나둘 늘고, 가게가 막 자리를 잡아가던 중요한 시기. 국회의원 비서관이라는 한 남성으로부터 예약 전화 한 통을 받았다고 합니다.그런데 이 비서관이란 사람, 조금 이상한 부탁을 해왔습니다. 회식 때 국회의원들이 고급 프랑스 와인을 마실 예정이니 특정 주류 업체에서 술을 대신 사달라는 요청이었습니다.소개받은 업체는 와인 한 병에 500만 원이라며, 술값을 보내면 와인을 바로 보내주겠다고 했습니다. 의심치 않고 천만 원 넘는 돈을 입금한 사장님.하지만 예약 당일, 국회의원 일행은 오지 않았고, 주문한 와인도 배송되지 않았습니다.지난 6월, 대선 기간을 전후로 기승을 부리던 정당 사칭 '노쇼 사기'였습니다.허위 예약을 하고, 양주나 와인 등 고급술을 대리 구매해 달라며 특정 계좌에 입금을 유도하는 방식.사기범들이 노렸던 건, 음식점뿐이 아니었습니다.충남 태안의 한 펜션.명함은 물론 정당 로고가 박힌 결재 확인서까지 보낸 사기범은 당시 국민의힘 비상대책위원장의 서명을 도용하기도 했습니다.의원들의 특식 메뉴를 대신 구매해 달라는 요청까지 음식점 노쇼 사기범과 같은 수법이었습니다.최근엔 정치권 대신 병원 등 대형 기관을 사칭한 사기가 잇따르고 있습니다.식당 근처의 대학병원이라며 예약한 여성에게 900만 원 넘는 돈을 잃은 고깃집 사장님.평범한 예약 전화라고 판단해 전혀 의심하지 않았습니다.어느샌가 자영업자들의 일상을 파고들기 시작한 '노쇼 사기'.어떻게 이런 일이 벌어진 걸까.표창원 범죄과학연구소 소장과 손수호 변호사와 함께 분석해 봤습니다.자영업자의 심리를 파고드는 예약 사기 전화, 어디서 걸려 오는 걸까.최근 40여 명의 관련 조직원을 검거한 경찰 수사팀으로부터 단서를 들을 수 있었습니다.보이스피싱 조직이 해외 발신 전화를 국내 전화처럼 위장하는 장치가 '노쇼 사기'에도 다수 사용됐다는 겁니다.중국과 동남아 지역의 '보이스피싱', 즉 전화금융사기 조직이 새로 만들어낸 수법이라는 겁니다.실제 온라인 불법 구인·구직 사이트에서는 TM, 즉 '텔레마케터'라는 명목으로 한국인 보이스피싱 조직원을모집하고 있었습니다.노골적으로 소방서와 군부대를 사칭할 사람을 구한다는 한 게시물.취재진이 이들에게 직접 연락해 봤습니다.이 조직원은 황급히 전화를 끊더니, 곧 메시지를 보내옵니다.취재비를 달라는 황당한 요구를 하고, 계속된 질문에 되레 '이런 것을 왜 자기에게 묻냐'며 따집니다. 결국 메시지를 지우고 자취를 감추는 조직원.여전히 풀리지 않은 의문. 또 다른 조직에 접촉해 봤습니다.