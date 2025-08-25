이 대통령, 오늘 새벽 미국 도착해 본격 방미 일정 시작

이재명 대통령이 오늘(25일)부터 사흘 간의 방미 일정에 돌입합니다.



이 대통령은 오늘 새벽 미국에 도착해 재미동포 간담회를 시작으로 본격적인 방미 일정을 시작합니다.



미국 도널드 트럼프 대통령과의 첫 한미 정상회담은 우리 시간으로 내일(26일) 새벽 열립니다.



이 대통령 취임 82일 만입니다.



이번 회담에서는 지난달 타결된 한미 관세 합의와 관련된 세부 협의는 물론, 북핵과 한미 안보동맹 현대화 등 외교 안보 문제가 주요 의제로 다뤄질 전망입니다.



한미가 새롭게 협력할 수 있는 조선과 반도체, 인공지능, 원전 등 분야도 논의 테이블에 오를 수 있습니다.



특히 원전의 경우 한미 원자력협정 개정 등이 맞물려 논의될 수도 있습니다.



이 대통령은 한미 정상회담 이후 한미 경제계 인사들이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블, 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소 초청 연설 등의 일정을 소화합니다.



순방 마지막 날에는 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소 등을 방문할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



