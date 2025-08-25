오늘 국민의힘 당 대표 결선 ‘ARS 투표’ 진행

국민의힘 차기 당 대표를 뽑는 결선 투표가 오늘(25일) ARS 방식으로 진행됩니다.



오늘 투표는 오전 10시부터 밤 10시까지이며, 어제 모바일(온라인) 투표에 참여하지 않은 당원 선거인단이 대상입니다.



앞서 어제 진행된 선거인단 모바일(온라인) 투표 최종 투표율은 39.75%로 집계됐습니다.



선거인단 최종 투표율은 오늘 ARS 투표까지 종료된 이후 최종 공지됩니다.



국민의힘은 내일(26일) 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



