파리 근교 센강서 남성 시신 4구 발견…용의자 체포

프랑스 파리 근교 센강에서 최근 남성 4명의 시신이 한꺼번에 발견돼 당국이 수사에 나섰다고 현지 시간 24일 일간 르파리지앵이 보도했습니다.



해당 외신 등에 따르면, 이달 13일 파리 남쪽 슈와지 르 루아 근처 센강에서 시신 4구가 발견됐습니다.



검찰에 따르면 피해자들은 48세 프랑스인과 21세 알제리인, 그리고 두 명의 노숙자(21세 알제리인, 26세 튀니지인)로 밝혀졌습니다.



수사 당국은 피해자들의 주변 인물을 중심으로 수사망을 좁혀가던 중 지난 20일 튀니지 출신으로 추정되는 20대 남성을 유력한 용의자로 체포했습니다.



용의자는 피해자 가운데 2명과 평소 친분이 있었고, 이들 피해자의 신용카드와 신분증, 휴대전화를 소지하고 있는 등 의심스러운 정황이 발견됐습니다.



수사 당국은 용의자가 조사에 응하지 않고 있으나 여러 정황으로 미뤄 그에게 살인 혐의가 있다고 보고 이날 예비 기소했습니다.



당국은 피해자 중 일부가 동성애자였던 점에 비춰 동성애 혐오에서 비롯된 범죄일 수 있다고 추정하고 범행 동기를 조사하고 있습니다.



