파리 근교 센강서 남성 시신 4구 발견…용의자 체포

입력 2025.08.25 (01:54)

프랑스 파리 근교 센강에서 최근 남성 4명의 시신이 한꺼번에 발견돼 당국이 수사에 나섰다고 현지 시간 24일 일간 르파리지앵이 보도했습니다.

해당 외신 등에 따르면, 이달 13일 파리 남쪽 슈와지 르 루아 근처 센강에서 시신 4구가 발견됐습니다.

검찰에 따르면 피해자들은 48세 프랑스인과 21세 알제리인, 그리고 두 명의 노숙자(21세 알제리인, 26세 튀니지인)로 밝혀졌습니다.

수사 당국은 피해자들의 주변 인물을 중심으로 수사망을 좁혀가던 중 지난 20일 튀니지 출신으로 추정되는 20대 남성을 유력한 용의자로 체포했습니다.

용의자는 피해자 가운데 2명과 평소 친분이 있었고, 이들 피해자의 신용카드와 신분증, 휴대전화를 소지하고 있는 등 의심스러운 정황이 발견됐습니다.

수사 당국은 용의자가 조사에 응하지 않고 있으나 여러 정황으로 미뤄 그에게 살인 혐의가 있다고 보고 이날 예비 기소했습니다.

당국은 피해자 중 일부가 동성애자였던 점에 비춰 동성애 혐오에서 비롯된 범죄일 수 있다고 추정하고 범행 동기를 조사하고 있습니다.

김민아
김민아 기자

공지·정정

