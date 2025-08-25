국제

강훈식, ‘정상회담 난관?’ 질문에 “총력 다한다고 이해해달라”

입력 2025.08.25 (02:52)

강훈식 대통령 비서실장이 한미 정상회담을 위한 협상에 총력을 다하고 있다고 해석해 달라며 '협상 난관'이라고 표현한 일각의 관측에 선을 그었습니다.

미국을 방문한 강 실장은 현지 시간 24일 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항에서 특파원들과 만난 자리에서 '3실장(비서실장·정책실장·안보실장)이 모두 오는 게 이례적인데, 난관에 봉착한 것인가'라는 질문에 "난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다고 이렇게 이해해주는 게 더 옳은 표현"이라고 말했습니다.

강 실장은 수지 와일스 백악관 비서실장과 만날 예정인지, 마지막 쟁점이 무엇인지에 관한 질문에는 "끝나고 말씀드리겠다"고만 언급했습니다.

정상회담 전까지 일정이나 의제 등을 조율하고 왔느냐는 물음에는 "조율 없이 왔겠나"라면서 "아니라고 하는 것도 문제인 것 같다"고 답했습니다.

강 실장은 "이번 한미 정상회담은 매우 중요하다. 그리고 민과 관이 한마음 한뜻으로 한미 정상회담 성공을 위해서 노력하고 있다"면서 "한 사람이라도 더 만나고 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 마땅히 와서 제 역할과 도리를 해야 되겠다고 생각"해서 미국을 전격 방문하게 됐다고 설명했습니다.

김민아
김민아 기자

