점차 전국으로 비 확대…내일까지 수도권 최대 100mm

월요일인 오늘은 서해안 지역부터 내리기 시작한 비가 낮 동안 중부와 호남지방까지 확대되겠습니다.



이번 비는 화요일인 내일 새벽 전국으로 확대된 뒤 오후에 대부분 그치겠습니다.



내일까지 강수량은 인천과 경기 북부에 최대 100mm 이상, 그 밖의 중부 대부분 지역은 30에서 80mm이지만, 가뭄이 심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.



호남에는 10에서 60mm, 제주와 영남지방에는 5에서 30mm의 비가 예상됩니다.



오늘 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 30도에서 36도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!