이집트 알렉산드리아에서 여학생 6명 파도에 휩쓸려 숨져

이집트 알렉산드리아에서 여학생 6명이 파도에 휩쓸려 숨졌습니다.



현지시각 24일 이집트 인디펜던트와 알아라비야 등에 따르면 전날 오전 이집트 북부 항구도시 알렉산드리아의 아부탈라트 해변에서 여학생 일행 30여 명이 큰 파도에 휩쓸렸습니다.



이 가운데 24명은 구조돼 심폐소생술 등의 치료를 받았으나 나머지 6명은 시신으로 발견됐다고 이집트 보건부는 밝혔습니다.



이들은 알렉산드리아에서 열린 여름캠프에 참여하던 항공승무원 지망생들로, 나이대는 15세에서 21세로 알려졌습니다.



현지 검찰에 따르면 사고에 앞서 해수욕장 관리자들이 학생들에게 수영하지 말라고 당부한 것으로 조사됐습니다.



최근 이집트에서는 폭염 속에 많은 피서 인구가 알렉산드리아 등 바닷가로 몰렸습니다.



