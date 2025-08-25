국제

이집트 알렉산드리아에서 여학생 6명 파도에 휩쓸려 숨져

입력 2025.08.25 (05:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이집트 알렉산드리아에서 여학생 6명이 파도에 휩쓸려 숨졌습니다.

현지시각 24일 이집트 인디펜던트와 알아라비야 등에 따르면 전날 오전 이집트 북부 항구도시 알렉산드리아의 아부탈라트 해변에서 여학생 일행 30여 명이 큰 파도에 휩쓸렸습니다.

이 가운데 24명은 구조돼 심폐소생술 등의 치료를 받았으나 나머지 6명은 시신으로 발견됐다고 이집트 보건부는 밝혔습니다.

이들은 알렉산드리아에서 열린 여름캠프에 참여하던 항공승무원 지망생들로, 나이대는 15세에서 21세로 알려졌습니다.

현지 검찰에 따르면 사고에 앞서 해수욕장 관리자들이 학생들에게 수영하지 말라고 당부한 것으로 조사됐습니다.

최근 이집트에서는 폭염 속에 많은 피서 인구가 알렉산드리아 등 바닷가로 몰렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이집트 알렉산드리아에서 여학생 6명 파도에 휩쓸려 숨져
    • 입력 2025-08-25 05:48:32
    국제
이집트 알렉산드리아에서 여학생 6명이 파도에 휩쓸려 숨졌습니다.

현지시각 24일 이집트 인디펜던트와 알아라비야 등에 따르면 전날 오전 이집트 북부 항구도시 알렉산드리아의 아부탈라트 해변에서 여학생 일행 30여 명이 큰 파도에 휩쓸렸습니다.

이 가운데 24명은 구조돼 심폐소생술 등의 치료를 받았으나 나머지 6명은 시신으로 발견됐다고 이집트 보건부는 밝혔습니다.

이들은 알렉산드리아에서 열린 여름캠프에 참여하던 항공승무원 지망생들로, 나이대는 15세에서 21세로 알려졌습니다.

현지 검찰에 따르면 사고에 앞서 해수욕장 관리자들이 학생들에게 수영하지 말라고 당부한 것으로 조사됐습니다.

최근 이집트에서는 폭염 속에 많은 피서 인구가 알렉산드리아 등 바닷가로 몰렸습니다.
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
김건희 여사 구속 후 4차 소환…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속

김건희 여사 구속 후 4차 소환…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속
노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속

용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.