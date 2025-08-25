우체국 미국행 소포 발송 중단…“당분간 ‘EMS 프리미엄’ 쓰세요”
미국 정부의 관세 정책이 모든 일상에 영향을 끼치고 있습니다.
이젠 미국행 택배까지 제약이 걸렸습니다. 정기적으로 미국에 있는 가족이나 지인에게 선물 등을 보냈던 사람이라면 당황스러울 수밖에 없습니다.
오늘(25일)부터 우체국에서는 미국행 항공소포 등은 접수받지 않고, 내일(26일)부터는 EMS도 취급하지 않습니다. 왜 그런지, 어떻게 하면 되는지 우정사업본부의 설명 자료 등을 중심으로 일문일답 형식으로 정리했습니다.
■'관세 정책'에 우체국도 '비상'…" 당분간 'EMS프리미엄' 이용해주세요"
Q. 모든 우편물이 중단되는 건가요? 서류나 편지도 보낼 수 없나요?
|A.
‘서류’나 ‘편지’를 보내거나 우체국 창구에 오셔서 ‘EMS프리미엄’를 이용해 접수하면 가능합니다.
Q. 언제부터 접수가 중단되나요?
|A .
시간이 오래 걸리는 선박 통한 소포인 선편소포는 20일부터 중단됐고 소형포장물이나 항공소포 등은 오(25일), EMS는 내일(26일)부터입니다.
Q. ‘EMS 프리미엄’만 가능한 이유는 무엇인가요?
| A.
EMS(Express Mail Service)에 대해 설명해드리면 해당 서비스는 전 세계 우체국들이 협약해 만든 국제 특송 서비스로 현재 국제 우편망을 통해서 바뀐 절차에 대응하기 어렵습니다.
이와 달리, EMS 프리미엄은 우체국에서 소포 접수를 받지만, 우체국과 제휴한 민간 국제특송 업체(UPS 등)에서 운송을 담당하는데, 이런 업체들은 자체 통관 시스템을 구축해 둬서 바뀐 정책에 영향을 받지 않습니다.
다만, 소포를 받는 사람이 관세를 부담해야 합니다.
Q. 미국 관세 정책으로 왜 미국행 우체국 소포나 EMS 접수가 불가한거죠?
|A.
지금까지 800달러 이하 물품에 대해 세금을 면제해 주었지만, 미국 정부가 관세 정책을 변경해 오는 29일 0시부터 편지나 서류 등을 제외한
모든 우편물에 관세를 부과하기로 했습니다.
이 정책에 따르면
미 세관당국이 인정하는 기관만 관세를 신고하고 납부하도록 요구하는데
기존 국제우편 시스템으로는 이 절차를 처리하기 어려워 소포 접수를 잠정 중단하게 됐습니다.
Q. 프리미엄 서비스만 이용해야 한다면, 요금 부담이 늘어나지 않나요?
|A.
EMS 경우 물품 중량 4.5킬로그램 기준으로 요금이 달라지는데, 4.5킬로그램 미만이라면
EMS보다 요금을 더 내야 합니다.
우정사업본부에서 대략적으로 낸
추정 요금을 예로 살펴보겠습니다.
1.5kg 기준 EMS 이용시
4만 9천 5백 원, 프리미엄을 이용하면 6만 3천 7백 원으로
1만 4천원(약 28%)정도 더 내야 합니다.
일반 항공 소포를 이용했다면
4만 원 정도니까,요금 부담이 커지죠.
5.5kg이면 EMS는 12만 8천 원,
프리미엄은 11만 4천 5백 원 정도로
EMS보다 10% 정도 저렴합니다.
일반 항공 소포를 이용하면
11만 원 정도라서 중량이 높을수록
요금 부담이 줄어듭니다.
다만, 실제 소포를 보낼 때
박스별 요금 차등 등이 있기 때문에
우체국 창구에서 문의하시거나
우체국 간편 요금 조회 서비스( 우편 요금 조회 서비스 https://m.epost.go.kr/parcel/mobile/search/mwsc01004.jsp?frnMailDivCd=31&type_trace=4&popup=N)를
이용하시는 게 좋습니다.
Q. EMS 등 국제우편서비스 재개 시점은 언제인가요?
|A.
현재 우정사업본부는 미국의 세부 지침과 국제우편망 대응 상황을 살펴보고 있습니다. 미국 내 관세 신고·납부가 가능한 업체와 협의중이며 관세 신고와 납부가 가능한 시점에 공지를 할 예정입니다. 최대 2달 정도로 예상되고, 우정국에서 EMS 프리미엄보다 저렴한 저가형 EMS 프리미엄 신상품 출시도 준비중입니다.
Q. 미국 내 거주 친구·지인에게 보내는 ‘진정한 선물(gift)’의 경우 100달러 이하까지 면세 혜택을 적용하는 기존 예외 조항은 유지된다고 하는데, 100달러 이하 선물도 못 보내나요?
|A.
관세의 신고와 납부 주체는 미국 관세당국(CBP)이 승인한 기관으로 제한됩니다.
즉, 100달러 이하 선물이라고 하더라도 CBP에서 승인한 기관이 아닌 기관은 관세 신고가 불가하고, CBP에서 판단해 관세를 부과할 경우 현재 우체국 국제 우편망을 통해서는 낼 수가 없는 상황입니다.
