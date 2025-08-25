우체국 미국행 소포 발송 중단…“당분간 ‘EMS 프리미엄’ 쓰세요”

입력 2025-08-25 06:00:24 심층K



미국 정부의 관세 정책이 모든 일상에 영향을 끼치고 있습니다.<br /><br />이젠 미국행 택배까지 제약이 걸렸습니다. 정기적으로 미국에 있는 가족이나 지인에게 선물 등을 보냈던 사람이라면 당황스러울 수밖에 없습니다.<br /><br />오늘(25일)부터 우체국에서는 미국행 항공소포 등은 접수받지 않고, 내일(26일)부터는 EMS도 취급하지 않습니다. 왜 그런지, 어떻게 하면 되는지 우정사업본부의 설명 자료 등을 중심으로 일문일답 형식으로 정리했습니다.<br />