뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 에스파·아일릿 등 중국 음악 시상식 수상

입력 2025.08.25 (06:48) 수정 2025.08.25 (06:56)

걸그룹 '에스파'를 비롯한 우리 K팝 가수들이 중국어권 음악 시상식에서 나란히 상을 받았습니다.

가요계에 따르면 지난 금요일과 토요일 마카오에선 중국 최대 음악 플랫폼 텐센트 뮤직 엔터테인먼트가 주최하는 대규모 음악 시상식이 열렸는데요.

이날 '에스파'는 올해의 인터내셔널 그룹상과 인터내셔널 디지털 앨범상 등 3개 부문을 수상했고 그룹 '라이즈'와 'NCT 위시', 그리고 '아일릿'도 각각 수상자로 호명됐습니다.

이 밖에도 시상식엔 걸그룹 '하츠투하츠'와 '스테이씨' 등 여러 K팝 가수가 초청돼 무대를 꾸몄는데요.

때문에 가요계 일각에선 중국 정부가 한류를 규제해 온 이른바 '한한령'이 비로소 완화되는 것 아니냐는 기대 섞인 반응도 나오고 있습니다.

공지·정정

