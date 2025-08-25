국제

케이팝 데몬 헌터스, 이틀 특별 상영으로 박스오피스 주말 1위

입력 2025.08.25 (07:00) 수정 2025.08.25 (07:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스', 이른바 케데헌이 이틀 동안의 특별 상영으로 북미 지역 박스오피스 주말 1위에 올랐습니다.

미국 연예매체인 버라이어티는 케데헌이 23일과 24일 주말 동안 북미 극장가에서 1,800만 달러에서 2천만 달러(약 280억 원)의 수익을 올릴 것으로 추산됐다고 24일 보도했습니다.

이는 개봉 3주차인 워너브라더스 디스커버리의 공포 영화 '웨폰'의 주말 수익 1,560만 달러를 뛰어넘는 수치입니다.

이런 성적은 케데헌이 본격적인 극장 개봉작이 아니라는 점에서 이례적으로 평가됩니다.

지난 6월 넷플릭스를 통해 공개된 '케데헌'이 세계적인 인기를 끌자 넷플릭스는 23일과 24일 이틀 동안만 북미 극장가에서 특별 상영에 나섰습니다.

이 특별 상영은 관객들이 영화 속 노래를 함께 부르며 관람하는 방식으로 진행됐는데, 북미에서만 1,700개가 넘는 극장이 참여했고 이 가운데 1,000개 이상의 상영관에서는 입장권이 매진됐습니다.

이에 대해 블룸버그 통신은 "자사 오리지널 영화로는 박스오피스 수익을 크게 노리지 않는 넷플릭스가 극장에서 거둔 드문 성과"라고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 케이팝 데몬 헌터스, 이틀 특별 상영으로 박스오피스 주말 1위
    • 입력 2025-08-25 07:00:50
    • 수정2025-08-25 07:02:30
    국제
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스', 이른바 케데헌이 이틀 동안의 특별 상영으로 북미 지역 박스오피스 주말 1위에 올랐습니다.

미국 연예매체인 버라이어티는 케데헌이 23일과 24일 주말 동안 북미 극장가에서 1,800만 달러에서 2천만 달러(약 280억 원)의 수익을 올릴 것으로 추산됐다고 24일 보도했습니다.

이는 개봉 3주차인 워너브라더스 디스커버리의 공포 영화 '웨폰'의 주말 수익 1,560만 달러를 뛰어넘는 수치입니다.

이런 성적은 케데헌이 본격적인 극장 개봉작이 아니라는 점에서 이례적으로 평가됩니다.

지난 6월 넷플릭스를 통해 공개된 '케데헌'이 세계적인 인기를 끌자 넷플릭스는 23일과 24일 이틀 동안만 북미 극장가에서 특별 상영에 나섰습니다.

이 특별 상영은 관객들이 영화 속 노래를 함께 부르며 관람하는 방식으로 진행됐는데, 북미에서만 1,700개가 넘는 극장이 참여했고 이 가운데 1,000개 이상의 상영관에서는 입장권이 매진됐습니다.

이에 대해 블룸버그 통신은 "자사 오리지널 영화로는 박스오피스 수익을 크게 노리지 않는 넷플릭스가 극장에서 거둔 드문 성과"라고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
김건희 여사 구속 후 4차 소환<br>…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속

김건희 여사 구속 후 4차 소환…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속
노란봉투법 통과·상법개정안<br> 상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속

용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.