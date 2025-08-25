케이팝 데몬 헌터스, 이틀 특별 상영으로 박스오피스 주말 1위

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스', 이른바 케데헌이 이틀 동안의 특별 상영으로 북미 지역 박스오피스 주말 1위에 올랐습니다.



미국 연예매체인 버라이어티는 케데헌이 23일과 24일 주말 동안 북미 극장가에서 1,800만 달러에서 2천만 달러(약 280억 원)의 수익을 올릴 것으로 추산됐다고 24일 보도했습니다.



이는 개봉 3주차인 워너브라더스 디스커버리의 공포 영화 '웨폰'의 주말 수익 1,560만 달러를 뛰어넘는 수치입니다.



이런 성적은 케데헌이 본격적인 극장 개봉작이 아니라는 점에서 이례적으로 평가됩니다.



지난 6월 넷플릭스를 통해 공개된 '케데헌'이 세계적인 인기를 끌자 넷플릭스는 23일과 24일 이틀 동안만 북미 극장가에서 특별 상영에 나섰습니다.



이 특별 상영은 관객들이 영화 속 노래를 함께 부르며 관람하는 방식으로 진행됐는데, 북미에서만 1,700개가 넘는 극장이 참여했고 이 가운데 1,000개 이상의 상영관에서는 입장권이 매진됐습니다.



이에 대해 블룸버그 통신은 "자사 오리지널 영화로는 박스오피스 수익을 크게 노리지 않는 넷플릭스가 극장에서 거둔 드문 성과"라고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



