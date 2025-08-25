“군 장병 부대 인근서 2차 소비쿠폰 사용 가능”
입력 2025.08.25 (07:37) 수정 2025.08.25 (07:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
다음 달 (9월) 22일부터 시행되는 제2차 민생회복 소비쿠폰 지급분부터 군 장병도 복무 중인 부대 인근에서 소비쿠폰을 쓸 수 있게 됐습니다.
강원도는 군인의 소비쿠폰 신청·지급 제도를 개선했다고 밝혔습니다.
이는 군 복무 장병들의 생활 편의성과 지역경제 활성화를 동시에 고려한 조치입니다.
앞서, 1차 소비쿠폰은 주민등록상 주소지에서만 사용할 수 있었습니다.
이로 인해 군 복무 중인 장병은 실제 생활지인 부대 인근에서 쿠폰 사용이 제한됐습니다.
강원도는 군인의 소비쿠폰 신청·지급 제도를 개선했다고 밝혔습니다.
이는 군 복무 장병들의 생활 편의성과 지역경제 활성화를 동시에 고려한 조치입니다.
앞서, 1차 소비쿠폰은 주민등록상 주소지에서만 사용할 수 있었습니다.
이로 인해 군 복무 중인 장병은 실제 생활지인 부대 인근에서 쿠폰 사용이 제한됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “군 장병 부대 인근서 2차 소비쿠폰 사용 가능”
-
- 입력 2025-08-25 07:37:13
- 수정2025-08-25 07:49:17
다음 달 (9월) 22일부터 시행되는 제2차 민생회복 소비쿠폰 지급분부터 군 장병도 복무 중인 부대 인근에서 소비쿠폰을 쓸 수 있게 됐습니다.
강원도는 군인의 소비쿠폰 신청·지급 제도를 개선했다고 밝혔습니다.
이는 군 복무 장병들의 생활 편의성과 지역경제 활성화를 동시에 고려한 조치입니다.
앞서, 1차 소비쿠폰은 주민등록상 주소지에서만 사용할 수 있었습니다.
이로 인해 군 복무 중인 장병은 실제 생활지인 부대 인근에서 쿠폰 사용이 제한됐습니다.
강원도는 군인의 소비쿠폰 신청·지급 제도를 개선했다고 밝혔습니다.
이는 군 복무 장병들의 생활 편의성과 지역경제 활성화를 동시에 고려한 조치입니다.
앞서, 1차 소비쿠폰은 주민등록상 주소지에서만 사용할 수 있었습니다.
이로 인해 군 복무 중인 장병은 실제 생활지인 부대 인근에서 쿠폰 사용이 제한됐습니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.