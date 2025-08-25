뉴스광장(창원)

‘제조AI 중심지’ 꿈꾸는 경남…과제는?

입력 2025.08.25 (07:41) 수정 2025.08.25 (08:54)

[앵커]

인공지능, AI 기술이 세계적으로 주목받으면서, 경남에서도 산업계에 AI 기술을 적용하려고 노력하고 있습니다.

경남이 '제조 AI 중심지'로 발돋움하려면, 인재 유치와 연구 지원이 절실하다는 지적입니다.

보도에 최진석 기자입니다.

[리포트]

연구원이 인공지능, AI에게 모터에 들어가는 특정 규격의 부품 제작을 영어로 주문합니다.

[조민수/경남지능화혁신사업단 연구원 : "3 토크를 가진 AFPM 모터를 생산하는 명령어를 입력해 보도록 하겠습니다."]

AI는 학습된 제조 데이터 4천5백여 개를 바탕으로 규격에 맞는 부품 제조 방식을 스스로 도출하고, 기계에 부품 제작을 명령합니다.

경남대학교가 지역 제조 AI 기업과 만든 기술로 비숙련자도 원하는 부품을 기계로 만들어낼 수 있도록 돕습니다.

[신기수/애니토이 대표이사 : "AI가 접목되면 비숙련자도 간단한 명령어만으로 기계를 작동시킬 수 있기 때문에 인력난 해소에 굉장히 도움이 될 것이라고 생각합니다."]

경남대 연구팀은 전 세계에서 천여 팀이 참가한 AI 개발 경연 대회에서 우승을 차지하기도 했습니다.

이처럼 산업 현장에 도입할 수 있는 AI 기술 개발을 위해서는 산학 연계 채용과 연구 지원을 통해 인재를 양성해야 합니다.

[최형우/경남대 초거대제조AI글로벌공동연구센터장 : "컴퓨팅 파워(컴퓨터의 작업 수행 능력)가 많이 지원돼야 하는데 현재로서는 그런 인프라가 매우 부족하기 때문에 연구를 위해서는 그런 지원이 필요할 것 같아요."]

경상남도도 정부 공모사업 지원 등으로 사업비를 확보해 경남 산업에서 AI 대전환을 이룬다는 목표입니다.

[김태헌/경남도 AI산업정책파트장 : "중소 제조기업과 AI 기업, 대학, 유관기관 등이 24시간 열려 있는 AI 센터에서 상호 협력하며, 제조 AI 기술을 연구해 적용하고, 확산해 나갈 계획입니다."]

또, 김해와 양산, 밀양 등을 AI 융복합 첨단 산업 거점으로 만들어 제조 AI 혁신을 꿈꾸고 있습니다.

KBS 뉴스 최진석입니다.

촬영기자:최현진

