[출근길 날씨] 오늘~내일 전국 대부분 비…수도권 최대 100mm↑

동영상 고정 취소

현재 인천과 경기 서해안, 일부 충남 서해안 지역에 비가 내리기 시작했습니다.



오전 사이 그 밖의 수도권과 충남, 오후에는 강원과 충북, 호남 지방으로 비가 확대되겠는데요.



내일까지 인천과 경기 북부에 최대 100mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권과 강원 내륙, 충청에도 최대 80mm 정도의 많은 비가 오겠습니다.



오늘 밤부터 내일 오전 사이 중부와 호남 지방을 중심으로는 시간당 30~50mm의 폭우가 쏟아질 수 있겠습니다.



비가 내리며 오늘과 내일은 서울의 낮 기온이 내림세를 보이겠지만, 모레부터 다시 기온이 오르며 당분간 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



오늘 해안가와 산지를 중심으로는 바람이 강하게 불겠고, 영남과 제주에는 소나기가 내리겠습니다.



현재 기온은 서울이 27.8도, 강릉 29.2도 등 지난 밤 곳곳에서 열대야가 나타났습니다.



한낮에는 서울이 32, 광주 33, 강릉, 대구는 35도로 어제보다 조금 낮겠습니다.



바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



금요일에는 수도권과 강원 영서 지방에 또 한 차례 비가 오겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:김유진



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!