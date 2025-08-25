[전북의 창] 군산서 대학생 자작자동차대회 열려

동영상 고정 취소

군산에서 대학생 자작자동차대회가 열립니다.



덕유산 남부 장수 지역에 탐방로가 신설됐습니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



2025 대학생 자작자동차대회가 오는 29일부터 사흘 동안 군산새만금자동차경기장에서 열립니다.



이번 대회에는 국내 29개 대학, 35개 팀이 참가해 직접 설계·제작한 차량으로 주행 성능과 기술 역량 등을 겨룹니다.



한국자동차공학회와 한국자동차연구원, 자동차 제조사 등이 주최·후원하는 이 대회는 누구나 무료로 관람할 수 있습니다.



[정태정/군산시 신성장전략계장 : "젊은 자동차 공학도들의 뜨거운 열정의 장에 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 바랍니다."]



덕유산 남부 장수 지역에 탐방로가 새로 개설됐습니다.



장수군과 국립공원공단 덕유산국립공원은 업무협약을 맺어 장수군 계북면 토옥동과 월성재를 잇는 탐방로를 새로 개설하기로 했습니다.



장수군은 탐방로 신규 개설을 기념해 다음 달 25일 장수 트레일 레이스 경기를 펼칩니다.



[최훈식/장수군수 : "장수군이 국제 산악 관광 도시로 발돋움 하는 데 든든한 동력이 될 것으로 크게 기대를 하며…."]



남원에서 생산한 포도가 베트남 수출길에 오릅니다.



남원시는 1차 물량 3.1톤을 시작으로 올해 말까지 100톤의 캠벨 포도를 베트남에 수출한다고 밝혔습니다.



남원 포도는 지난해에도 베트남과 대만에 22톤을 수출했습니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:정영주



