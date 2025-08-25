점차 전국으로 비 확대…내일까지 수도권 최대 100mm

오늘은 서해안 지역부터 내리기 시작한 비가 중부와 호남지방으로 이어진 뒤, 내일 새벽에는 전국으로 확대됐다가 오후에 대부분 그치겠습니다.



내일까지 강수량은 인천과 경기 북부에 최대 100mm 이상, 그 밖의 중부 대부분 지역은 30에서 80mm, 호남은 20에서 60mm 영남과 제주도는 5에서 30mm로 예상됩니다.



하지만 가뭄이 심한 강원 동해안은 5mm 안팎에 그치겠습니다.



비가 내리면서 폭염특보가 완화되거나 해제되는 곳이 있겠지만, 여전히 습하고 체감온도가 높은 날씨는 이어지겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 31도에서 37도로 어제보다 1도에서 2도가량 낮겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!