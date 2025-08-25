충북농업기술원, 맞춤형 농업 문자 서비스 도입
입력 2025.08.25 (08:05) 수정 2025.08.25 (08:14)
충북농업기술원이 작물 재배 환경 자료를 기반으로 한 맞춤형 농업 문자 알림 서비스를 도입했습니다.
농업기술원은 매주 확보한 작물 생육 환경 분석 결과를 농가에 문자로 제공해 수확 시기 판단과 품질 관리, 병해충 예방에 활용할 수 있도록 지원합니다.
또, 앞으로 인공지능 기술을 활용한 문자 알림 서비스도 도입할 방침입니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr
