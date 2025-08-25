울산 학교에 전기요금 14억 원 긴급 지원

동영상 고정 취소

울산교육청은 폭염에 냉방기 가동 증가에 따른 전기요금 부담을 줄이고, 차질 없는 교육 활동을 위해 일선 학교에 전기요금을 긴급 지원합니다.



지원 대상은 울산 전역의 단설 유치원, 초중고, 특수 학교 등 258개교이며, 지원 규모는 14억 원가량입니다.



학교별로는 올해 전기요금 추정액의 5~10% 범위에서 차등 지원하며, 학교당 최대 1,500만 원까지 받을 수 있습니다.



