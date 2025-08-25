[이번 주 경남] 한민족여성네트워크·창원시 인구정책위원회

동영상 고정 취소

세계한민족여성네트워크 대회가 창원에서 열려 전세계 한민국 여성들이 교류에 나섭니다.



창원시가 감소하는 인구 대책 마련을 위해 위원회를 개최합니다.



이번주 경남, 송현준 기자입니다.



[리포트]



2025년 세계한민족여성네트워크 대회가 이번주 수요일부터 사흘동안 창원컨벤션센터 등에서 개최됩니다.



전세계 한민족 여성들이 역량 강화를 위해 교류와 협력을 다지는 이번 행사에는 국내 350명과 해외 150명 여성들이 참가합니다.



참가 여성들의 활동분야별 교류와 글로벌 여성리더 포럼, 지역문화탐방이 진행됩니다.



이번 주 목요일, 창원시가 '인구정책위원회'를 열고 인구 대책을 논의합니다.



통합당시 108만 명이던 인구가 지난해 100만 아래도 떨어진 창원시.



외부 전문가 등 30명이 인구영향평가 결과와 상반기 계획 추진 현황을 공유합니다.



'2025 진주국가유산야행' 행사가 이번주 금요일부터 사흘동안 진주성과 전통시장 일원에서 열립니다.



여름밤, 진주의 문화재와 문화를 즐기는 이번 야행은 8개 주제로 구성돼 매일 밤 시민이 참여하는 세부행사도 마련됩니다.



부대행사로 제1회 하모가요제, '도심 속 영화제'도 함께 열립니다.



'제24회 마산어시장 축제'가 이번주 금요일부터 사흘동안 열립니다.



이번 마산어시장 축제에서는 전어회 무료시식회와 요리경연대회, 노래자랑 등 다양한 행사가 마련됩니다.



KBS 뉴스 송현준입니다.



