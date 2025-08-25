산청·합천 등 특별재난지역 ‘상품권 환급’
입력 2025.08.25 (08:52) 수정 2025.08.25 (09:59)
중소벤처기업부가 올해 말까지 산청과 합천, 의령 등 전국 특별재난지역 49곳의 전통시장과 골목형 상점가 등을 대상으로 디지털 온누리상품권 환급 행사를 합니다.
이 행사는 해당 지역에서 모바일과 카드형 상품권으로 상점에서 물건을 살 경우, 결제 금액의 최대 20%를 디지털 상품권으로 돌려주는 방식입니다.
이 행사는 해당 지역에서 모바일과 카드형 상품권으로 상점에서 물건을 살 경우, 결제 금액의 최대 20%를 디지털 상품권으로 돌려주는 방식입니다.
박기원 기자 pray@kbs.co.kr
