산청·합천 등 특별재난지역 ‘상품권 환급’

동영상 고정 취소

중소벤처기업부가 올해 말까지 산청과 합천, 의령 등 전국 특별재난지역 49곳의 전통시장과 골목형 상점가 등을 대상으로 디지털 온누리상품권 환급 행사를 합니다.



이 행사는 해당 지역에서 모바일과 카드형 상품권으로 상점에서 물건을 살 경우, 결제 금액의 최대 20%를 디지털 상품권으로 돌려주는 방식입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!