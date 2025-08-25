“미국, 주일미군에 다영역특임부대 사령부 기능 설치 검토”

미국 정부가 주일 미군을 개편해 다영역특임부대(Multi-Domain Task Force, MDTF)의 사령부 기능을 설치하는 것을 검토 중이라고 산케이신문이 25일 보도했습니다.



2017년 창설된 다영역특임부대 MDTF는 장거리 정밀타격과 전자전·사이버전 등 복합적인 전투 능력을 갖춘 부대로, 중국 견제 등을 위해 만들어졌습니다.



산케이는 미국 정부가 실전 부대인 MDTF를 지휘할 다영역 사령부를 2개 발족해 작전 기능을 강화할 방침이라며 제1 MDTF와 제3 MDTF를 맡는 다영역 사령부는 워싱턴주 기지에 설치하고 주일 미군에 설치할 다영역 사령부는 새로 출범할 제4 MDTF의지휘를 맡을 계획이라고 전했습니다.



미 육군은 워싱턴주 포트 루이스에 있는 육군 1군단에 첫 MDTF를 만들었고, 제2 MDTF는 독일에, 제3 MDTF는 하와이에 각각 배치했습니다.



제4 MDTF가 어디에 주둔할지는 공개되지 않은 상태입니다.



다만 “주일 미 육군은 소규모이고 관리 기능이 중심”이라며 “다영역 사령부는 일본에 두되 제4 MDTF는 일본 밖에 주둔할 것으로 보인다”고 산케이는 전했습니다.



그러면서 “MDTF가 아시아에 전개되면 타이완 유사시에 신속 대응할 수 있다”며 “유사시에 대응해 MDTF가 전개될 가능성이 있는 한국이나 필리핀 등과 가까운 일본에 다영역 사령부를 둬 작전 능력을 강화하고 대중 억지력을 높이려는 것”이라고 덧붙였습니다.



이와 관련해 하와이의 미 태평양육군은 주일 미 육군을 개편하는 형태로 다영역 사령부를 설치하는 것에 대해 논의하고 있지만 현시점에서 구체적인 일정은 없다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 미 육군 제공]



