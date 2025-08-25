“한일정상회담 과거사 빠져…무얼 위한 회담인가”

동영상 고정 취소

일제강제동원시민모임은 성명을 내고 "이번 한일정상회담에서 과거사 문제는 쏙 빠지고 대북 공조만 손뼉을 마주쳤다"며 "무엇을 위한 회담인지 묻지 않을 수 없다"고 평가했습니다.



시민모임은 "이재명 대통령이 일본 방문에 앞서 한 일본 언론과의 인터뷰에서부터 '제3자 변제를 뒤집을 생각이 없다'고 하면서 역사 문제가 협상 테이블에 오르지 못했다"고 밝혔습니다.



이어 "일본 정부와 기업의 법적 책임이 여전히 존재하는데도 이재명 정부가 입도 뻥끗하지 않았단 말이냐"며 비판했습니다.



