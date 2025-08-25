뉴스광장(대전)

71회 백제문화제 10월 3일 공주서 개막

입력 2025.08.25 (09:14) 수정 2025.08.25 (09:33)

올해로 71회를 맞는 백제문화제가 10월 3일 공주에서 개막해 열흘간 열립니다.

금강신관공원과 제민천 일대에서 열리는 이번 백제문화제에서는 백제 왕실의 미적 감각을 상징하는 '동탁은잔'을 중심으로, 백제의 미의식 등을 현대적으로 재해석한 27개 프로그램이 선보일 예정입니다.

특히 개막일과 폐막일에는 백제역사 유적지구 유네스코 세계유산 등재 10주년을 기념해 천71대의 드론이 밤하늘을 수놓는 '드론 라이팅 쇼'도 펼쳐질 예정입니다.

  71회 백제문화제 10월 3일 공주서 개막
    입력 2025-08-25 09:14:03
    • 수정2025-08-25 09:33:02
    뉴스광장(대전)
올해로 71회를 맞는 백제문화제가 10월 3일 공주에서 개막해 열흘간 열립니다.

금강신관공원과 제민천 일대에서 열리는 이번 백제문화제에서는 백제 왕실의 미적 감각을 상징하는 '동탁은잔'을 중심으로, 백제의 미의식 등을 현대적으로 재해석한 27개 프로그램이 선보일 예정입니다.

특히 개막일과 폐막일에는 백제역사 유적지구 유네스코 세계유산 등재 10주년을 기념해 천71대의 드론이 밤하늘을 수놓는 '드론 라이팅 쇼'도 펼쳐질 예정입니다.
박해평
박해평 기자

