국제

스페이스 X, 화성 우주선 스타십 시험 발사 10번째 연기

입력 2025.08.25 (09:26) 수정 2025.08.25 (09:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 스타십(Starship)의 10번째 지구궤도 시험 발사가 연기됐습니다.

스페이스X는 현지 시각 24일 발사를 앞두고 "오늘 예정됐던 스타십의 10번째 비행은 중단됐다"고 밝혔습니다.

앞서 스타십은 현지 시각 24일 오후 6시 30분(한국 시각 오늘 오전 8시 30분) 미국 텍사스주 보카 치카 해변의 스타베이스 기지에서 발사될 예정이었습니다. 스페이스X는 발사 17분 전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발사를 중단한다고 알렸습니다.

스페이스X는 "지상 시스템 문제를 점검할 시간을 확보하기 위해"라고 설명했습니다. 지상 시스템은 발사대와 발사를 지원하는 주변 인프라를 의미합니다.

높이 121ｍ의 거대한 스타십은 상단의 우주선과 33개의 엔진을 갖춘 강력한 추진체 슈퍼헤비로 구성됩니다.

이번 10번째 시험 발사에서는 발사 3분 뒤 상단부 우주선과 부스터가 분리되고, 부스터는 발사장으로 돌아오지 않고 멕시코만 바다에 낙하할 예정이었습니다.

우주선은 스페이스X의 차세대 스타링크 위성 모형 8기를 배치하고, 우주 공간에서 엔진을 짧게 점화하는 실험도 진행할 예정이었습니다.

앞서 올해 들어 시도한 7~9차 시험 발사는 모두 실패로 끝난 바 있으며, 지난달에는 스타십이 10차 발사를 준비하다가 폭발한 바 있습니다.

[사진 출처 : UPI=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 스페이스 X, 화성 우주선 스타십 시험 발사 10번째 연기
    • 입력 2025-08-25 09:26:49
    • 수정2025-08-25 09:30:47
    국제
일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 스타십(Starship)의 10번째 지구궤도 시험 발사가 연기됐습니다.

스페이스X는 현지 시각 24일 발사를 앞두고 "오늘 예정됐던 스타십의 10번째 비행은 중단됐다"고 밝혔습니다.

앞서 스타십은 현지 시각 24일 오후 6시 30분(한국 시각 오늘 오전 8시 30분) 미국 텍사스주 보카 치카 해변의 스타베이스 기지에서 발사될 예정이었습니다. 스페이스X는 발사 17분 전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발사를 중단한다고 알렸습니다.

스페이스X는 "지상 시스템 문제를 점검할 시간을 확보하기 위해"라고 설명했습니다. 지상 시스템은 발사대와 발사를 지원하는 주변 인프라를 의미합니다.

높이 121ｍ의 거대한 스타십은 상단의 우주선과 33개의 엔진을 갖춘 강력한 추진체 슈퍼헤비로 구성됩니다.

이번 10번째 시험 발사에서는 발사 3분 뒤 상단부 우주선과 부스터가 분리되고, 부스터는 발사장으로 돌아오지 않고 멕시코만 바다에 낙하할 예정이었습니다.

우주선은 스페이스X의 차세대 스타링크 위성 모형 8기를 배치하고, 우주 공간에서 엔진을 짧게 점화하는 실험도 진행할 예정이었습니다.

앞서 올해 들어 시도한 7~9차 시험 발사는 모두 실패로 끝난 바 있으며, 지난달에는 스타십이 10차 발사를 준비하다가 폭발한 바 있습니다.

[사진 출처 : UPI=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사, 특검 출석…구속 후 네 번째 조사

[속보] 김건희 여사, 특검 출석…구속 후 네 번째 조사
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한 없이 다 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한 없이 다 이야기해 볼 생각”
노란봉투법 통과·상법개정안<br> 상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속

용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.