9월 22일부터 인플루엔자 국가예방접종 시작

겨울철 독감 유행에 대비해 다음 달 22일부터 국가 예방 접종이 시작됩니다.



질병관리청은 오는 9월 22일부터 내년 4월 30일까지 어린이와 임신부, 65세 이상 어르신을 대상으로 2025-2026절기 인플루엔자(독감) 무료 예방 접종을 순차적으로 실시한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



다음 달 22일 2회 접종 대상인 6개월 이상 9세 미만 어린이를 시작으로, 29일부터 1회 접종 대상인 6개월 이상 13세 미만 어린이가 접종을 하게 됩니다.



노인의 경우 오는 10월 15일부터 75세 이상, 20일부터 70세 이상, 22일부터 65세 이상이 접종을 시작합니다.



65세 이상 노인은 같은 기간에 코로나19 예방 접종도 시행되기 때문에, 두 백신을 동시에 맞는 것이 좋습니다.



이번 독감 예방 접종은 세계보건기구의 권고와 예방접종전문위원회 심의를 거쳐 기존 4가 백신에서 3가 백신으로 전환해 시행됩니다.



3가 백신은 기존 4가 백신에서 전 세계적으로 장기간 검출되지 않은 일부 바이러스 항원을 제외한 백신으로, 효과성과 안전성이 크게 차이가 없는 것으로 확인됐습니다.



독감 백신은 주소지와 관계없이 전국 2만 3천개 위탁의료기관 및 보건소에서 접종 가능하고, 예방접종도우미 누리집에서 가까운 위탁의료기관을 확인할 수 있습니다.



임승관 질병관리청장은 “독감 예방 접종은 어린이, 임신부, 어르신 모두에게 인플루엔자로 인한 입원과 사망을 줄이고 질병 부담을 낮추는데 매우 효과적인 수단”이라며 “대상자들은 올겨울 유행에 대비해 접종을 꼭 해달라"고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



