강원, 토지·건물 등 공유재산 실태 조사

강원도가 공유재산 실태조사에 나섭니다.



이에따라 강원도가 소유한 토지 160여 필지와 건물 30동을 대상으로 재산 활용 여부와 관리 실태 등을 점검합니다.



또, 토지, 건물대장과 실제 사용 여부가 일치하는지도 확인합니다.



도는 이달 말까지 조사를 마무리할 계획입니다.



