정치 8·25 한미 정상회담

이 대통령, 재미동포 만나 “굳건한 한미 동맹 기여해주셔서 감사”

입력 2025.08.25 (09:43) 수정 2025.08.25 (09:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 재미동포들과 만나 “부단한 노력과 헌신으로 한국인의 위상을 높이고, 번영과 평화의 한미 동맹을 한층 굳건히 만드는 데 열정적으로 기여해 오신데 감사를 표한다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 현지 시각 24일 오후 미국 워싱턴DC의 한 호텔에서 ‘재미동포 만찬 간담회’를 열고 “낯선 땅 미국에서 무수한 역경을 기회로 바꿔낸 동포 여러분의 존재야말로 조국의 미래를 밝히는 귀중한 등불”이라며 이같이 말했습니다.

이어 “조국이 전쟁의 포화를 딛고 분단의 아픔을 넘어 눈부신 산업화와 민주화를 일구는 데 참으로 큰 힘이 되어 주신 존재”라며 “한국과 미국, 두 나라를 잇는 든든한 가교”라고 강조했습니다.

그러면서 “최초의 한국계 연방 상원의원 앤디 킴이 탄생한 것을 포함해서 연방 및 주 정부, 의회, 법원 등지에서 우리 동포들이 리더십을 발휘하며 조국을 빛내고 계신다”며 “한미 양국의 경제 영토를 넓혀가는 자랑스러운 동포들도 계신다”고 했습니다.

이 대통령은 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행을 언급하며, “우리에게 익숙한 김밥 라면은 더 이상 이제 한국인들만의 음식이 아니게 됐다”며 “높은 K-콘텐츠의 힘이 미국인들을 환호하게 하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “저는 이 모든 변화의 힘을 모아 72년 한미 동맹의 새 길을 여는 중요한 여정에 나서고 있다”며 “내일 트럼프 대통령과 정상회담을 갖고 급격한 국제 질서 변화에 함께 대응하여 한미 동맹을 발전시켜 나갈 방안을 함께 모색할 것”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 “군사동맹으로 시작된 한미 관계는 이제 경제 동맹을 넘어 기술 동맹을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하고 있다”며 “한미 동맹의 든든한 주역이었던 동포들께서 새로운 역사를 만들어가는 이 여정에 함께해 주실 것으로 믿는다”고 말했습니다.

이 대통령은 동포 사회에 필요한 지원을 더욱 확대해 나가겠다고도 밝혔습니다.

그러면서 “재미동포들의 오랜 과제인 복수 국적, 연령 하향 문제를 해결하는 일에도 힘을 쏟겠다”며 “대한민국 주권자로서 책임과 역할을 다하는 데 부족함이 없도록 투표할 수 있는 장소나 장치도 제도도 잘 만들도록 하겠다”고 강조했습니다.

동포 대표인 문일용 페어팩스 교육위원은 “50년 전 이민 온 저 같은 사람이나 막 도착한 새 이민자나 모두 마음 속에 조국을 품고 살아간다”며 “앞으로도 그러한 상생의 관계가 이어지도록 나라를 이끌어 달라”고 당부했습니다.

오늘 간담회에는 앤디 킴 연방 상원의원, 문숙 광복회 워싱턴지회장, 이준호 주미대사대리를 포함해 재미동포 150여 명이 모였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 재미동포 만나 “굳건한 한미 동맹 기여해주셔서 감사”
    • 입력 2025-08-25 09:43:41
    • 수정2025-08-25 09:44:25
    정치
이재명 대통령은 재미동포들과 만나 “부단한 노력과 헌신으로 한국인의 위상을 높이고, 번영과 평화의 한미 동맹을 한층 굳건히 만드는 데 열정적으로 기여해 오신데 감사를 표한다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 현지 시각 24일 오후 미국 워싱턴DC의 한 호텔에서 ‘재미동포 만찬 간담회’를 열고 “낯선 땅 미국에서 무수한 역경을 기회로 바꿔낸 동포 여러분의 존재야말로 조국의 미래를 밝히는 귀중한 등불”이라며 이같이 말했습니다.

이어 “조국이 전쟁의 포화를 딛고 분단의 아픔을 넘어 눈부신 산업화와 민주화를 일구는 데 참으로 큰 힘이 되어 주신 존재”라며 “한국과 미국, 두 나라를 잇는 든든한 가교”라고 강조했습니다.

그러면서 “최초의 한국계 연방 상원의원 앤디 킴이 탄생한 것을 포함해서 연방 및 주 정부, 의회, 법원 등지에서 우리 동포들이 리더십을 발휘하며 조국을 빛내고 계신다”며 “한미 양국의 경제 영토를 넓혀가는 자랑스러운 동포들도 계신다”고 했습니다.

이 대통령은 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행을 언급하며, “우리에게 익숙한 김밥 라면은 더 이상 이제 한국인들만의 음식이 아니게 됐다”며 “높은 K-콘텐츠의 힘이 미국인들을 환호하게 하고 있다”고 말했습니다.

그러면서 “저는 이 모든 변화의 힘을 모아 72년 한미 동맹의 새 길을 여는 중요한 여정에 나서고 있다”며 “내일 트럼프 대통령과 정상회담을 갖고 급격한 국제 질서 변화에 함께 대응하여 한미 동맹을 발전시켜 나갈 방안을 함께 모색할 것”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 “군사동맹으로 시작된 한미 관계는 이제 경제 동맹을 넘어 기술 동맹을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하고 있다”며 “한미 동맹의 든든한 주역이었던 동포들께서 새로운 역사를 만들어가는 이 여정에 함께해 주실 것으로 믿는다”고 말했습니다.

이 대통령은 동포 사회에 필요한 지원을 더욱 확대해 나가겠다고도 밝혔습니다.

그러면서 “재미동포들의 오랜 과제인 복수 국적, 연령 하향 문제를 해결하는 일에도 힘을 쏟겠다”며 “대한민국 주권자로서 책임과 역할을 다하는 데 부족함이 없도록 투표할 수 있는 장소나 장치도 제도도 잘 만들도록 하겠다”고 강조했습니다.

동포 대표인 문일용 페어팩스 교육위원은 “50년 전 이민 온 저 같은 사람이나 막 도착한 새 이민자나 모두 마음 속에 조국을 품고 살아간다”며 “앞으로도 그러한 상생의 관계가 이어지도록 나라를 이끌어 달라”고 당부했습니다.

오늘 간담회에는 앤디 킴 연방 상원의원, 문숙 광복회 워싱턴지회장, 이준호 주미대사대리를 포함해 재미동포 150여 명이 모였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
대통령실 “이 대통령, 재미동포와 만찬 간담회…노고 격려”

대통령실 “이 대통령, 재미동포와 만찬 간담회…노고 격려”
재미동포 만난 이 대통령 “가슴이 뭉클합니다” [지금뉴스]

재미동포 만난 이 대통령 “가슴이 뭉클합니다” [지금뉴스]
[생생뉴스] ‘한미정상회담’ 지역 경제 파장은?

[생생뉴스] ‘한미정상회담’ 지역 경제 파장은?
“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감” [지금뉴스]

“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감” [지금뉴스]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색

특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색
‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
김건희 여사·건진법사 특검 동시 출석…통일교 청탁 의혹 등 추궁

김건희 여사·건진법사 특검 동시 출석…통일교 청탁 의혹 등 추궁
“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”

“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.