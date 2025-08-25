경기 군포에서 승용차와 오토바이 충돌…1명 숨져
입력 2025.08.25 (10:10) 수정 2025.08.25 (10:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(25일) 새벽 4시 20분쯤 경기 군포시 대야미동의 한 도로에서 승용차와 오토바이가 부딪치는 사고가 났습니다.
이 사고로 오토바이 운전자 60대 남성 1명이 숨졌습니다.
또 승용차 운전자 50대 남성이 허리를 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
이 사고로 오토바이 운전자 60대 남성 1명이 숨졌습니다.
또 승용차 운전자 50대 남성이 허리를 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경기 군포에서 승용차와 오토바이 충돌…1명 숨져
-
- 입력 2025-08-25 10:10:16
- 수정2025-08-25 10:21:54
오늘(25일) 새벽 4시 20분쯤 경기 군포시 대야미동의 한 도로에서 승용차와 오토바이가 부딪치는 사고가 났습니다.
이 사고로 오토바이 운전자 60대 남성 1명이 숨졌습니다.
또 승용차 운전자 50대 남성이 허리를 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
이 사고로 오토바이 운전자 60대 남성 1명이 숨졌습니다.
또 승용차 운전자 50대 남성이 허리를 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
-
-
황다예 기자 allyes@kbs.co.kr황다예 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.