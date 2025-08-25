경기 군포에서 승용차와 오토바이 충돌…1명 숨져

오늘(25일) 새벽 4시 20분쯤 경기 군포시 대야미동의 한 도로에서 승용차와 오토바이가 부딪치는 사고가 났습니다.



이 사고로 오토바이 운전자 60대 남성 1명이 숨졌습니다.



또 승용차 운전자 50대 남성이 허리를 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



