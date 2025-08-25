김동률, 2년 만의 단독 콘서트…“11월 KSPO돔서 7회 공연”
입력 2025.08.25 (10:15) 수정 2025.08.25 (10:25)
가수 김동률이 오는 11월 단독 콘서트를 엽니다.
소속사 뮤직팜은 김동률이 11월 8~10일에 이어 13~16일 7일에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 단독 ‘산책’을 연다고 오늘(25일) 밝혔습니다.
김동률이 단독 콘서트를 여는 것은 지난 2023년 10월 콘서트 ‘멜로디’(Melody) 이후 2년 1개월 만입니다.
당시 콘서트에서 김동률은 6만 관객을 동원했고, 감각적인 연출로 ‘빛과 소리의 향연’이라는 평가를 받았습니다.
뮤직팜은 “김동률이 2년여 만에 콘서트로 복귀하는 만큼, 더욱 탄탄해진 음악과 웅장함으로 감동의 무대를 선사할 것”이라고 전했습니다.
[사진 출처 : 뮤직팜 제공]
