오봉 저수율 17.4%…강원도 예비비 등 긴급 지원

오봉저수지 저수율이 오늘(25일) 오전 기준 17.4%까지 떨어지는 등 강릉 가뭄이 심화하는 가운데, 강원도가 가뭄 대응을 지원합니다.



강원도는 강릉시에 예비비 25억 원과 재난관리기금 3억 5천만 원 등 모두 28억 5천만 원을 지원하기로 했습니다.



강릉시는 강원도 지원 예산을 연곡정수장과 인근 시군으로부터 운반급수 추진과 오봉저수지 취수구 아래 용수 취수 시설 준비에 투입하기로 했습니다.



