오봉 저수율 17.4%…강원도 예비비 등 긴급 지원
입력 2025.08.25 (10:17) 수정 2025.08.25 (15:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오봉저수지 저수율이 오늘(25일) 오전 기준 17.4%까지 떨어지는 등 강릉 가뭄이 심화하는 가운데, 강원도가 가뭄 대응을 지원합니다.
강원도는 강릉시에 예비비 25억 원과 재난관리기금 3억 5천만 원 등 모두 28억 5천만 원을 지원하기로 했습니다.
강릉시는 강원도 지원 예산을 연곡정수장과 인근 시군으로부터 운반급수 추진과 오봉저수지 취수구 아래 용수 취수 시설 준비에 투입하기로 했습니다.
강원도는 강릉시에 예비비 25억 원과 재난관리기금 3억 5천만 원 등 모두 28억 5천만 원을 지원하기로 했습니다.
강릉시는 강원도 지원 예산을 연곡정수장과 인근 시군으로부터 운반급수 추진과 오봉저수지 취수구 아래 용수 취수 시설 준비에 투입하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 오봉 저수율 17.4%…강원도 예비비 등 긴급 지원
-
- 입력 2025-08-25 10:17:58
- 수정2025-08-25 15:02:39
오봉저수지 저수율이 오늘(25일) 오전 기준 17.4%까지 떨어지는 등 강릉 가뭄이 심화하는 가운데, 강원도가 가뭄 대응을 지원합니다.
강원도는 강릉시에 예비비 25억 원과 재난관리기금 3억 5천만 원 등 모두 28억 5천만 원을 지원하기로 했습니다.
강릉시는 강원도 지원 예산을 연곡정수장과 인근 시군으로부터 운반급수 추진과 오봉저수지 취수구 아래 용수 취수 시설 준비에 투입하기로 했습니다.
강원도는 강릉시에 예비비 25억 원과 재난관리기금 3억 5천만 원 등 모두 28억 5천만 원을 지원하기로 했습니다.
강릉시는 강원도 지원 예산을 연곡정수장과 인근 시군으로부터 운반급수 추진과 오봉저수지 취수구 아래 용수 취수 시설 준비에 투입하기로 했습니다.
-
-
강규엽 기자 basic@kbs.co.kr강규엽 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.