이정후, 밀워키전 1안타 1볼넷 멀티 출루…팀은 역전승

미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰는 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 두 경기 연속 안타 신고와 함께 멀티 출루를 했습니다.



이정후는 오늘(25일, 한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2025 MLB 밀워키 브루어스와 방문 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 치고 볼넷 1개를 기록했습니다.



1회 첫 타석에선 삼진으로 물러난 이정후는 두 번째, 세 번째 타석에선 각각 뜬공과 땅볼을 기록했습니다. 그러나 팀이 3대 2로 끌려가던 8회 네 번째 타석에서 선두 타자로 나와 애브너 우리베의 8구째 싱커를 공략해 우전 안타를 만들어냈습니다.



후속타 불발로 동점 득점은 내지 못했지만, 이정후는 9회 마지막 타석에선 상대 마무리 트레버 메길을 상대로 볼넷을 골라 팀의 역전승에 발판을 마련했습니다.



3대 2로 뒤진 9회 2사 1, 3루에서 타석에 들어온 이정후는 매길의 시속 약 161km 빠른 공을 골라 볼넷으로 출루했고 이정후의 볼넷으로 2사 만루 기회를 이어간 샌프란시스코는 라모스의 적시타로 4대 3으로 역전승했습니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



