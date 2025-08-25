내란 특검, 법무부·대검찰청 압수수색

동영상 고정 취소

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 오늘 법무부와 대검찰청 등에 대한 압수수색에 착수했습니다.



압수수색 대상엔 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장도 포함됐습니다.



박지영 특검보는 브리핑에서 "오전 9시 30분부터 법무부, 대검찰청 외 2곳에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 밝혔습니다.



박성재 전 법무부 장관 자택과 경기 의왕시 서울구치소에 대해서도 압수수색이 진행되고 있습니다.



