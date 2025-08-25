아침뉴스타임

[아침뉴스타임 날씨] 전국 대부분 비…폭염특보 점차 완화·해제

입력 2025.08.25 (10:28) 수정 2025.08.25 (10:34)

오늘부터 내일 사이 전국 대부분 지역에 비나 소나기가 내리겠습니다.

지금 서울 여의도 공원 보시면 천둥, 번개가 치면서 시간당 20~30밀리미터의 굵은 빗줄기가 내리고 있습니다.

앞으로 수도권과 강원 내륙 산지, 충청과 전라도엔 시간당 30에서 최대 50밀리미터의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있어 주의해야 합니다.

내일까지 예상 강수량은 인천과 경기 북부에 최대 100밀리미터 이상, 서울과 경기 남부, 강원 내륙, 충청에 80밀리미터 이상, 전라도에 20에서 60밀리미터 정도입니다.

다만, 가뭄이 심각한 강원 동해안은 5밀리미터 안팎에 불과하겠습니다.

현재 제주 한라산을 제외한 전국에 폭염특보가 내려져 있는데요.

오늘부터 비가 내리면서 폭염특보는 차차 완화되거나 해제되는 곳이 있겠습니다.

하지만, 비가 내려도 여전히 평년보다 기온이 높겠고, 습도 또한 높아서 무더위는 계속되겠습니다.

오늘 경상도와 제주도엔 소나기가 올 때가 있겠습니다.

낮 기온은 서울이 32, 강릉과 청주, 대구 35, 전주와 제주 34도로 어제보다는 1도에서 4도 정도 낮겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

이설아 기상캐스터/그래픽:김유진

