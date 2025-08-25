국립극장, 매주 토요일 ‘아트 인 시리즈’ 개최

국립극장이 다음 달 6일부터 10월 25일까지 매주 토요일 해오름극장 앞 문화 광장에서 야외 문화축제 ‘아트 인 시리즈’를 개최한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



올해 상반기에 이어 하반기에도 진행되는 이번 ‘아트 인 시리즈’는 ‘창작’·‘계절’·‘농부’·‘미식 시장’ 등 매주 다른 주제로 열립니다.



축제에서는 국립창극단과 국립국악관현악단 청년교육단원의 무대와 밴드 ‘레드 씨’, 퓨전 국악팀 ‘라온아트’, 재즈트리오 ‘권예진 트리오’ 등 다양한 장르의 음악 공연을 감상할 수 있습니다.



축제 기간 토요일 오전 11시부터 오후 4시까지, 별도 신청 없이 참여할 수 있습니다.



또, 공예품 제작 체험, 창작품 전시·판매, 농부 시장 ‘아트 인 마르쉐’, 미식 시장 ‘아트 인 커피’, 워크숍 등 부대 행사도 진행됩니다.



축제 프로그램과 일정 등 자세한 내용은 국립극장 홈페이지(www.ntok.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 국립극장 제공]



