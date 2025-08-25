이재명 대통령 워싱턴DC 도착 모습 [지금뉴스]

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

1박 2일 일본 일정을 마치고 도쿄에서 출발한 이재명 대통령이 우리 시간 오늘 새벽 3시 50분쯤 미국 워싱턴 D.C. 앤드류스 합동 기지에 도착했습니다.



조현 외교부 장관과 이준호 주미대사 대리 내외, 미국 측에서는 애비존스 부의전장과 조슈아 킴 대령이 공항에서 이 대통령을 맞았습니다.



현장 모습, 영상에 담았습니다.



