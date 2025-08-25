제주 연북로서 차량 화재…인명 피해 없어
입력 2025.08.25 (10:42) 수정 2025.08.25 (15:21)
제주시 연북로에서 차량 화재가 발생해 10여 분 만에 진화됐습니다.
제주소방안전본부는 오늘(25일) 오전 7시 30분쯤 차량에서 화재가 발생했다는 신고가 소방 당국에서 접수됐다고 밝혔습니다.
이 불로 다행히 인명피해는 발생하지 않은 가운데, 경찰과 소방은 정확한 사고 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.
- 제주 연북로서 차량 화재…인명 피해 없어
- 입력 2025-08-25 10:42:53
- 수정2025-08-25 15:21:46
신익환 기자 sih@kbs.co.kr
