아이브, 오늘 새 앨범 ‘아이브 시크릿’…“감정 흐름에 집중”

걸그룹 아이브가 25일 네 번째 미니앨범 '아이브 시크릿'(IVE SECRET)을 발표한다고 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 밝혔다.



스타쉽은 "'아이브 시크릿'은 화려한 표정 뒤 숨겨진 감정의 흐름에 집중한 앨범"이라며 "아이브는 당당함은 유지하면서도 그 안에 감춰진 반전의 태도를 꺼내 보였다"고 소개했다.



앨범에는 타이틀곡 'XOXZ'를 비롯해 '와일드 버드'(Wild Bird), '디어, 마이 필링스'(Dear, My Feelings), '갓챠'(GOTCHA), '삐빅', '미드나이트 키스'(Midnight Kiss) 등 6곡이 담겼다.



'XOXZ'는 '사랑해 잘 자, 그리고 꿈속에서 만나'라는 뜻을 지닌 아이브의 신조어다. 묵직한 808 베이스와 브라스 사운드, 단단한 드럼이 곡의 긴장감을 이끌고, 저음의 랩과 단순한 보컬이 몽환적인 분위기를 자아낸다. 멤버 장원영이 서지음 작사가와 함께 노랫말을 썼다.



이 곡의 뮤직비디오에는 내가 원하는 방식으로 만들어 낸 비밀의 꿈속으로 나를 초대하는 이야기가 담겼다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



