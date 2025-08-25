경북 경주시에서 규모 2.2 지진

오늘(25일) 오전 10시 40분에 경북 경주시에서 규모 2.2의 지진이 발생했습니다.지진의 진앙은 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역이며, 진앙의 상세 주소는 경북 경주시 내남면 부지리, 진원의 깊이는 14km로 분석됐습니다.기상청은 "지진 피해는 없을 것으로 예상한다"고 전했습니다.이번 지진으로 인해 경북, 울산 지역에 진도 2의 흔들림이 전달됐습니다. 진도 2의 진동은 조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만이 느낄 수 있습니다.이번 지진까지 올해 우리나라에서는 규모 2.0 이상 지진이 50차례 발생했습니다.■ 지진 발생 시 국민행동요령▷ 지진으로 크게 흔들리면 탁자 아래로 들어가 몸을 보호합니다.▷ 진동이 멈추면 가스와 전기를 차단하고 신속하게 밖으로 대피합니다.▷ 건물 밖으로 대피할 때는 엘리베이터를 타지 말고 계단을 이용합니다.▷ 건물 밖으로 나와서는 운동장이나 공원 등 넓은 곳으로 이동합니다.▷ 공간이 넓은 건물에서 진동이 시작되면 계단이나 기둥 근처로 피합니다.▷ 운전 중에는 도로 오른쪽에 차를 세우고 열쇠를 둔 채 대피합니다.▷ 지진해일 특보가 발령되면 지진해일 대피장소 등 높은 곳으로 신속하게 대피합니다.▷ 지진과 관련된 유언비어가 있을 수 있으니, 공공기관의 정보에 따라 행동합니다.※ 이 기사는 기상청의 지진 통보를 자동 수신해 KBS 자체 알고리즘에 따라 자동으로 생산되었습니다.