전남대박물관, 다음 달 ‘라틴 아메리카 문화 강좌’ 운영

전남대박물관이 '라틴 아메리카'의 역사와 문화를 한눈에 살펴볼 수 있는 문화 강좌를 개설합니다.



전남대박물관은 '환상과 열정의 그 너머, 라틴 아메리카' 강좌를 다음 달 17일부터 오는 12월 10일까지 12주 동안 운영할 예정이라고 밝혔습니다.



강좌는 매주 수요일 오후 2시, 용지관 컨벤션홀에서 열리며 수강 신청은 9월 2일부터 받습니다.



이번 강좌는 라틴 아메리카의 문화와 지리적 환경, 마야ㆍ아즈텍ㆍ잉카의 문명, 정복과 식민지의 역사를 거쳐 원주민·음식·음악·탱고·축제·대중예술·문학 등을 이해할 수 있는 수업으로 구성됐습니다.



수강료는 일반 12만 원, 만 65세 이상은 10만 원입니다.



