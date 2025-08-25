나상현씨밴드, ‘술자리 추행’ 의혹 사과 3개월 만에…“허위 사실”

인디밴드 ‘나상현씨밴드’가 보컬 나상현이 과거 술자리에서 부적절한 신체접촉을 했다는 의혹을 부인하며 법적 대응하겠다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



나상현이 자신의 SNS를 통해 사과한 지 3개월 만입니다.



소속사 재뉴어리는 “일부 온라인 사용자들에 의해 제기된 나상현씨밴드 멤버들의 특정 상황은 존재하지 않는 허위 사실”이라며 “나상현씨밴드에 대한 정보통신망법 위반(명예훼손), 업무방해, 모욕, 허위 사실 유포 등과 관련한 고소 및 고발을 접수 완료하여 조사를 진행하고 있다”고 전했습니다.



앞서 SNS에는 나상현이 과거 술자리에서 동석한 여성에게 부적절한 신체접촉을 했다는 의혹을 제기하는 글이 퍼졌습니다.



그러자 나상현은 지난 5월 23일 자신의 SNS에 “평소 저의 가치관에 부합하지 않는 행동에 더욱 무거운 마음”이라며 “과거에 음주 후 구체적인 정황들이 잘 기억나지 않는 상황에서 상처를 드리게 되었다”고 사과했습니다.



소속사는 당시 나상현이 사실관계가 충분히 확인되지 않은 상황에서 도의적 책임을 지기 위해 사과의 뜻을 밝힌 것이며 해당 의혹은 사실이 아니라고 주장했습니다.



이어 “나상현씨밴드 멤버들을 향한 악의적인 허위 사실 유포 및 모욕적 표현을 게시한 엑스(SNS) 사용자 등을 대상으로 수사기관을 통해 신원을 파악하고 있다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 나상현 인스타그램 캡처]



