‘서울시청·초교에 폭발물’…또 일본 변호사 명의 협박 팩스

‘서울시청과 서울 소재 초등학교들에 폭발물을 설치했다’는 협박 팩스가 수신돼 경찰이 확인에 나섰습니다.



오늘(25일) 오전 서울 중구에 있는 초등학교 두 곳에 이 같은 내용의 팩스를 수신했다는 신고가 접수됐습니다.



팩스에는 ‘가라사와 다카히로’(唐澤貴洋)라는 일본 변호사 이름으로, ‘서울 시청, 초등학교, 아동시설 여러 곳에 자폭 테러를 하겠다’는 취지의 내용이 일본어와 영어로 적힌 것으로 전해졌습니다.



경찰은 협박이 허위일 가능성이 높다고 보고 경찰특공대를 투입하는 대신 지역 파출소 인원을 보내 일대 순찰을 강화하고 있습니다.



‘다카히로’ 명의의 협박 이메일·팩스는 2023년 8월 이재명 당시 더불어민주당 대표를 살해하지 않으면 국립중앙박물관을 폭파하겠다는 이메일을 시작으로, 지난 15일까지 경찰에 파악된 것만 이메일 18건, 팩스 27건에 달합니다.



경찰은 그동안 신고 장소에 경찰 특공대를 투입하는 등 수색을 이어왔지만 실제로 폭발물이 발견된 적은 없었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



