유니스트 기술지주 120억 규모 공공 펀드 조성

유니스트 산하 유니스트 기술지주가 120억 원 규모의 공공 기술사업화 펀드를 조성해 결성식을 개최했습니다.



이번 펀드는 정부 모태펀드 60억 원과 지역 기관·기업 출자금 60억 원으로 조성됐으며, 과기특성화대학이 주도해 지역 자본과 공공 재원을 결합한 사례입니다.



유니스트는 단독 운용사로 선정돼 연구실 기술을 시장과 연결하는 실전형 투자 전략 등을 추진할 계획입니다.



