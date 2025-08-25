석모대교에 차만 남기고 사라진 20대 남성의 행방…“수색 중” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

인천 석모대교에서 20대 남성이 차량을 세워두고 사라져 해경이 수색에 나섰습니다.



인천해양경찰서와 인천소방본부에 따르면 어젯밤 9시 32분쯤 강화군 삼산면 석모대교에서 "차량이 서 있고 사람은 보이지 않는다"는 112 신고가 접수됐습니다.



현장에 출동한 경찰은 차 안에 있던 휴대전화를 통해 20대 남성이 차량을 두고 사라진 것을 확인하고 해경에 상황을 인계했습니다.



해경은 해당 남성이 교량에서 추락했을 가능성이 있는 것으로 보고 인근 해상을 수색했으나 찾지 못했습니다.



해경 관계자는 "출동 당시 차량 내부에는 아무도 없었다"며 "실종자 해상 수색과 행방 추적을 병행하고 있다"고 말했습니다.



(영상편집: 이채원)



