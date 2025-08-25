울산 장애인 주간보호시설 공기질 검사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산보건환경연구원이 장애인 주간보호시설 40여 곳을 대상으로 실내 공기질 검사를 실시합니다.



점검 대상은 미세먼지와 일산화탄소 등 9개 항목으로, 측정 결과에 따라 맞춤형 상담도 진행할 예정입니다.



연구원은 취약계층 보호를 위해 법정 관리 대상에서 제외된 시설까지 검사를 확대할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!