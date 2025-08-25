울산 상반기 마약사범 183명 검거·56명 구속
입력 2025.08.25 (10:58) 수정 2025.08.25 (15:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산경찰청은 올해 상반기 마약사범 183명을 검거하고 이 중 56명을 구속했다고 밝혔습니다.
울산의 마약사범 검거 건수는 2020년 132명에서 2023년 504명으로 4배 가까이 늘었으며, 지난해에도 400명 넘게 검거된 것으로 나타났습니다.
경찰은 오는 10월부터 두 달 동안 유통 경로 근절과 해외 밀반입 차단 등을 위해 정부 부처와 함께 특별 단속을 벌입니다.
울산의 마약사범 검거 건수는 2020년 132명에서 2023년 504명으로 4배 가까이 늘었으며, 지난해에도 400명 넘게 검거된 것으로 나타났습니다.
경찰은 오는 10월부터 두 달 동안 유통 경로 근절과 해외 밀반입 차단 등을 위해 정부 부처와 함께 특별 단속을 벌입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산 상반기 마약사범 183명 검거·56명 구속
-
- 입력 2025-08-25 10:58:59
- 수정2025-08-25 15:18:27
울산경찰청은 올해 상반기 마약사범 183명을 검거하고 이 중 56명을 구속했다고 밝혔습니다.
울산의 마약사범 검거 건수는 2020년 132명에서 2023년 504명으로 4배 가까이 늘었으며, 지난해에도 400명 넘게 검거된 것으로 나타났습니다.
경찰은 오는 10월부터 두 달 동안 유통 경로 근절과 해외 밀반입 차단 등을 위해 정부 부처와 함께 특별 단속을 벌입니다.
울산의 마약사범 검거 건수는 2020년 132명에서 2023년 504명으로 4배 가까이 늘었으며, 지난해에도 400명 넘게 검거된 것으로 나타났습니다.
경찰은 오는 10월부터 두 달 동안 유통 경로 근절과 해외 밀반입 차단 등을 위해 정부 부처와 함께 특별 단속을 벌입니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.