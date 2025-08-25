아이브, 신보 ‘아이브 시크릿’ 발매…장원영 작사 참여

걸그룹 아이브가 오늘(25일) 네 번째 미니앨범 ‘아이브 시크릿’(IVE SECRET)을 발표한다고 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 밝혔습니다.



이번 앨범 ‘아이브 시크릿’은 “화려한 표정 뒤 숨겨진 감정의 흐름에 집중한 앨범”으로, “아이브가 당당함은 유지하면서도 그 안에 감춰진 반전의 태도를 꺼내 보였다”고 소속사는 소개했습니다.



앨범에는 타이틀곡 ‘XOXZ’를 포함해 ‘와일드 버드’(Wild Bird), ‘디어, 마이 필링스’(Dear, My Feelings), ‘갓챠’(GOTCHA), ‘삐빅’, ‘미드나이트 키스’(Midnight Kiss) 등 6곡이 담겼습니다.



타이틀 곡 제목 ‘XOXZ’는 ‘사랑해 잘 자, 그리고 꿈속에서 만나’라는 뜻을 지닌 아이브의 신조어로, 멤버 장원영이 서지음 작사가와 함께 노랫말을 썼습니다.



[사진 출처 : 스타쉽엔터테인먼트 제공]



