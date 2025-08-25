대구·경북 폭염 속 소나기…대구 낮 최고 35도
입력 2025.08.25 (11:07) 수정 2025.08.25 (11:47)
울릉도·독도에 폭염주의보가, 대구와 경북 나머지 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 무더위가 이어지고 있습니다.
낮 최고기온은 대구와 안동, 포항이 35도 등으로 어제와 비슷하겠습니다.
오후 들어 대구와 경북 서부 내륙에는 5에서 40mm의 소나기가 오겠습니다.
내일부터는 최고기온이 35도 아래로 내려가겠지만 당분간 무더위는 계속될 거로 예상됩니다.
울릉도·독도에 폭염주의보가, 대구와 경북 나머지 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 무더위가 이어지고 있습니다.
