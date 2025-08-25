대구·경북 폭염 속 소나기…대구 낮 최고 35도

동영상 고정 취소

울릉도·독도에 폭염주의보가, 대구와 경북 나머지 전역에 폭염경보가 내려진 가운데 무더위가 이어지고 있습니다.



낮 최고기온은 대구와 안동, 포항이 35도 등으로 어제와 비슷하겠습니다.



오후 들어 대구와 경북 서부 내륙에는 5에서 40mm의 소나기가 오겠습니다.



내일부터는 최고기온이 35도 아래로 내려가겠지만 당분간 무더위는 계속될 거로 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!