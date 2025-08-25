정치

정동영 “과거 남북합의 기초로 남북관계 복원에 최선”

입력 2025.08.25 (11:08) 수정 2025.08.25 (11:08)

정동영 통일부 장관은 “정부는 과거 남북이 이룩한 소중한 합의를 주춧돌 삼아 무너진 남북 관계를 일으켜 세우기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.

정 장관은 오늘(25일) 국회의원회관에서 열린 ‘광복 80주년 기념 재외동포 통일정책 세미나’에 보낸 서면 축사에서 “지금 우리는 무너진 한반도의 평화를 기초부터 다시 쌓아 올려야 하는 새로운 출발점에 서 있다며 이같이 말했습니다.

그러면서 ”이제는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 화해와 협력, 평화로운 공존의 시대로 나아갈 때“라고 강조하면서도 격변하는 국제 안보 질서와 강대국 간 전략경쟁은 한반도 평화를 향한 여정을 녹록지 않게 한다고 진단했습니다.

이어 ”다양한 지역과 문화 속에서 쌓아온 재외동포의 경험과 역량은 한반도 평화에 대한 국제사회의 이해와 지지를 끌어내는 데 큰 힘이 될 것“이라며 ”조국을 응원하는 재외동포와 함께, 정부는 한반도 평화공존체제 구축을 위해 최선을 다하겠다“고 다짐했습니다.

정동영 통일부 장관은 “정부는 과거 남북이 이룩한 소중한 합의를 주춧돌 삼아 무너진 남북 관계를 일으켜 세우기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.

정 장관은 오늘(25일) 국회의원회관에서 열린 ‘광복 80주년 기념 재외동포 통일정책 세미나’에 보낸 서면 축사에서 “지금 우리는 무너진 한반도의 평화를 기초부터 다시 쌓아 올려야 하는 새로운 출발점에 서 있다며 이같이 말했습니다.

그러면서 ”이제는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 화해와 협력, 평화로운 공존의 시대로 나아갈 때“라고 강조하면서도 격변하는 국제 안보 질서와 강대국 간 전략경쟁은 한반도 평화를 향한 여정을 녹록지 않게 한다고 진단했습니다.

이어 ”다양한 지역과 문화 속에서 쌓아온 재외동포의 경험과 역량은 한반도 평화에 대한 국제사회의 이해와 지지를 끌어내는 데 큰 힘이 될 것“이라며 ”조국을 응원하는 재외동포와 함께, 정부는 한반도 평화공존체제 구축을 위해 최선을 다하겠다“고 다짐했습니다.

