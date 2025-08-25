정동영 “과거 남북합의 기초로 남북관계 복원에 최선”

정동영 통일부 장관은 “정부는 과거 남북이 이룩한 소중한 합의를 주춧돌 삼아 무너진 남북 관계를 일으켜 세우기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.



정 장관은 오늘(25일) 국회의원회관에서 열린 ‘광복 80주년 기념 재외동포 통일정책 세미나’에 보낸 서면 축사에서 “지금 우리는 무너진 한반도의 평화를 기초부터 다시 쌓아 올려야 하는 새로운 출발점에 서 있다며 이같이 말했습니다.



그러면서 ”이제는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 화해와 협력, 평화로운 공존의 시대로 나아갈 때“라고 강조하면서도 격변하는 국제 안보 질서와 강대국 간 전략경쟁은 한반도 평화를 향한 여정을 녹록지 않게 한다고 진단했습니다.



이어 ”다양한 지역과 문화 속에서 쌓아온 재외동포의 경험과 역량은 한반도 평화에 대한 국제사회의 이해와 지지를 끌어내는 데 큰 힘이 될 것“이라며 ”조국을 응원하는 재외동포와 함께, 정부는 한반도 평화공존체제 구축을 위해 최선을 다하겠다“고 다짐했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



